قنا على طريق الرقمنة.. ربط خدمات 9 مراكز تكنولوجية بديوان المحافظة

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة تفعيل دور المراكز التكنولوجية وطرق وآليات تقديم الخدمات، من خلال تطبيق منظومة المراكز التكنولوجية، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير المساعد، واللواء محمد عزي، مدير مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والوفد المرافق له، ومحمود محمد، المشرف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وناقش محافظ قنا خلال الاجتماع آليات تفعيل منظومة المراكز التكنولوجية لدعم العمل بالمنظومة الإلكترونية لتقديم الخدمات بشكل آمن للمواطنين، وإضافة مميزات جديدة على آداء الخدمة، من خلال استعلام المواطن عن موقف أداء الخدمة الخاصة به، والإجراءات التي تم اتخاذها، بالإضافة الى مراقبة المراكز التكنولوجية بنطاق المراكز والمدن لمتابعة آلية العمل والوقوف على الطلبات المقدمة وسرعة الإستجابة لها، بما يضمن حقوق المواطنين والحصول على الخدمة بشكل أسرع وأفضل.

وأشار الداودي، إلى أن محافظة قنا لديها 9 مراكز تكنولوجية، تم تطوير 8 مراكز منها وربطها على المنظومة الجديدة، فيما يجرى الانتهاء من تشغيل المركز التكنولوجي التاسع بمدينة الوقف، خلال العام المالي الحالي 2020/2021.

وأشار إلى أن التطبيق الجديد للمراكز التكنولوجية يتيح العديد من الخدمات ليصل عدد الخدمات المقدمة للمواطنين لحوالي 42 خدمة متنوعة، بالإضافة إلى خدمات المراكز التكنولوجية، مؤكدا على أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري للمواطن وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى الأداء للخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات في وقت قياسي بسرعة وكفاءة عالية.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ مسؤولي المديرية المالية بدراسة تسيير قبول الإيصالات المميكنة، الصادرة من المراكز التكنولوجية، لتسهيل إجراءات الخدمات، موصيا مسؤولي المراكز التكنولوجية بسرعة استكمال الكم المتراكم من البيانات والالتزام بتسجيل كافة طلبات الخدمات وإجراءاتها على المنظومة.

فيما أشار اللواء محمد عزي، إلى أنه بالتنسيق مع محافظة قنا، سيتم تشكيل لجنة فنية لمتابعة وتقييم الأداء ومراجعة تقارير المعاملات بكافة المراكز، حيث يتم تدريب أعضاء هذه اللجنة بوزارة التخطيط على كيفية إدارة مهام أعمالهم بكفاءة، مضيفا أنه سيتم أيضا تنظيم دورات تدريبية للعاملين على المنظومة الإلكترونية بمراكز المحافظة، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة العمل.