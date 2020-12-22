بوليصة تأمين للمسافرين من مصر: هتتعالج مجانا لو ظهرت خلال 15 يوما من المسحة

أعلن المكتب الإعلامي لمجموعة «پرايم مصر القابضة»، أنَّ شركة «پرايم سبيد ميديكال»، ستضيف ميزة جديده لمراكز الـ«درايف ثرو» لإجراء المسحات التشخيصية لفيروس كورونا للسفر والمعتمدة لدى كل شركات الطيران والبلدان التي تتطلب إجراء التحليل للسفر.

وأوضح المهندس تامر وجيه رئيس مجلس إدارة مجموعة «برايم»، أنَّ «الإقبال ورضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة على إجراء المسحات بهذه الخدمه يعتبر ثقة كبيرة ومسؤولية تزيدنا إصرارًا في الإستمرار في تقديم خدمات أخرى»، وفق بيان صادر اليوم.

تامر وجيه: مصر تعتبر أول دولة في العالم تقدم هذه الخدمة

وقرر مجلس إدارة مجموعة «برايم»، التعاقد مع شركة «چي آي چي» للتأمين، لتقديم بوليصة تأمين بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، وتقديمها مجاناً لكل من يجري المسحة من خلال خدمة الـ«درايڤ ثرو» بغرض السفر.

وأوضح مجلس إدارة مجموعة «برايم»، أنَّ هذه البوليصة صالحة لمدة 15 يوماً من تاريخ التحليل في كل دولة العالم حالياً باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والتي لا تشترط إجراء مسحة قبل السفر إليها.

ويحصل كل من يجري مسحة بغرض السفر على ختم شركة "«چي آي چي» على الوثيقة الخاصة بالتحليل، كما يتلقى رسالة عبر الهاتف المحمول تحمل رابطاً يستطيع استخدامه للوصول إلى الوثيقة التأمينية الخاصة به في أي بلد لمعرفة المستشفيات ومراكز العزل المتعاقد معها لتلقي الخدمة العلاجية من فيروس كورونا مجاناً بنسبة 100٪؜ في حالة ظهور الأعراض في أول 15 يوماً بعد إجراء المسحة.

وعبّر «وجيه»، عنف فخره بأن مصر تعتبر هي أول دولة في العالم تقدم هذه الخدمة، والتي ستسهم في مساعدة المجتمع على استمرار الحركة والعمل رغم الموجة الثانية.