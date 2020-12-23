12 معلومة عن إمكانات «القصر الفرنساوي» بعد تحويله لمستشفى عزل

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تحويل مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي» بكامل طاقته الاستعابية إلى مستشفى عزل لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك من أعضاء هيئة التدريس، وكذلك الأطقم الطبية والعاملين والتمريض والعمال بجميع إدارات جامعة القاهرة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، فضلاً عن تخصيص مستشفى الباطنة أيضًا بالكامل لعزل المرضى المصابين بالفيروس.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن إمكانيات مستشفى قصر العيني الفرنساوي في النقاط التالية:

1- تخصيص قسم للعزل من مصابي كورونا بمستشفى الفرنساوي الفترة الماضية، طبقًا للاتجاه الدولي بتخصيص أقسام للعزل بالمستشفيات.

2- تخصيص قسم العزل منفصل تمامًا بمسارات خاصة وبعيدة عن المسارات الأخرى.

3- تخصيص فاصل دورين خاليين تمامًا ومغلقين بين قسم العزل والأقسام الأخرى.

4- مستشفى الفرنساوي يضم 18 غرفة عمليات.

5- 14 غرفة مخصصة لإجراء الجراحات في التخصصات المختلفة.

6- غرفتا عمليات ملحقة بالطوارئ وهي مخصصة لإجراء العمليات الطارئة وعمليات اليوم الواحد.

7- غرفتا عمليات بالدور التاسع مخصصة لجراحات النساء والتوليد.

8- يضم المستشفى 9 رعايات مركزة.

9 - 124 إجمالي عدد أسرّة الرعاية المركزة بمختلف التخصصات.

10- الرعايات المركزة تشمل رعايات السكتة الدماغية، ورعاية ما بعد العمليات الجراحية، ورعاية أمراض الكبد والغيبوبة الكبدية، ورعاية أمراض القلب، ورعاية مرضى الأمراض الصدرية، ورعاية جراحة القلب، ورعاية الأطفال المبتسرين، ورعاية جراحة القلب للأطفال.

11- يقدم المستشفى مختلف الخدمات الطبية لجميع المرضى.

12- الأقسام العلاجية تشمل الطوارئ والاستقبال، والمعامل المركزية، والأشعة والتصوير الطبي، والعيادات الخارجية، والعلاج الطبيعي، والفحص الشامل، وبنك الدم، وعلاج السموم، وقسطرة القلب، ومناظير الجهاز الهضمي والكبد، والغسيل الكلوي، وزراعة الكلى، والصيدليات، ومكافحة العدوى، والتغذية الوريدية، والصيدلة الإكلينيكية.