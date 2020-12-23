رئيس هيئة القناة يهنئ العاملين بترسانة بورسعيد في الذكرى 60 لتأسيسها

هنأ الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، العاملين في ترسانة بورسعيد البحرية، في الذكري الستين لوضع حجر الأساس لها علي يد الزعيم الراحل الرئيس جمال عبد الناصر.

وقال "ربيع" في بيان له، اليوم: "يطيب لي ان أبعث تحية تقدير وعرفان لأبنائي وزملائي من رجال ترسانة بورسعيد البحرية، وانتهز هذه الذكرى الغالية لأعبر لكم عن امتناني بالجهد المشرف المبذول من كافة العاملين بالترسانة لرفعة هذا الصرح الوطني العظيم".

وأكد استعداده الدائم لتقديم الدعم اللازم تقديراً للجهد المبذول والأفكار الطموحة علاوة علي تهيئة الظروف التي تكفل تطوير الترسانة بالشكل اللائق وبما يحقق الخير والرفعة لقناة السويس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد والوفد المرافق له الشهر الماضي، ترسانة بورسعيد البحرية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس. واستقبل رئيس الوزراء والوفد المرافق المهندس عادل شبراوي، مدير إدارة الترسانات، والمهندس أشرف البياع رئيس الترسانة، وقيادات الترسانة والعاملون بها.وأطلع الفريق أسامة ربيع الدكتور مصطفى مدبولي على مستجدات أعمال الإصلاح والصيانة، التي تتولى الترسانة القيام بها للوحدات البحرية المختلفة بالهيئة، ومعدلات العمل والإنجاز بسلسلة القاطرات الجديدة التي تتولى الهيئة بناءها من طراز "مصاحب" بقوة شد ٧٠ طنا، بالإضافة إلى استعراض مراحل تطوير معدات الترسانة وأحدثها ماكينة CNC لتقطيع الحديد.