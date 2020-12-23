وزيرة الصحة: الاستجابة لعلاج كورونا تكون أسرع في المنزل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل بسيط، تشخص وتحصل على العلاج في المنزل، وتتابع، مؤكدة أن كل المؤشرات في مصر والعالم وجدت أن سرعة الاستجابة في العلاج تكون أسرع في المنزل بالنسبة للحالات البسيطة، ولا تدخل في تدهور.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، أن الحالات المصابة المتوسطة خاصة مرضى الأمراض المزمنة، لابد أن يدخلوا المستشفى، وهناك 27 مستشفى للعزل، 100% منها كورونا فقط، وهي معنية بالحالات الحرجة والحادة فقط، متابعة: «هناك حالات تكون خطيرة بشكل أو بآخر تدخل في باقي الـ363 مستشفى».

وأكدت وزيرة الصحة، أن كل المستشفيات حاليا تتلقى كل الحالات، وجميعها بها أجهزة تنفس صناعي، وأسرة رعاية مركزة، والعاملين بها متدربين على البروتوكول.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن الحالة التي تتوفى في البيت أو الشارع أو المستشفى، أو أي مكان، يكتب سبب الوفاة أنها كورونا، وهناك تنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص، لافتة إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع كبرى مستشفيات القطاع الخاص التي تتلقى الحالات، وهناك بعض الأدوية لا تتواجد إلا عبر الوزارة تعطى بالمجان لهذه المستشفيات أو الجامعية، ولا تُحسب في الفاتورة رغم سعرها المرتفع، إيمانا من الوزارة بأن الكل يتشارك في إنقاذ الأرواح، وهذه مسؤولية الدولة.