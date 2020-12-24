"العليا للفيروسات" تحذر متعافي كورونا: 4 تحاليل للتأكد من الشفاء الكامل

قالت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالى، إنّ المرضى المصابين بفيروس كورونا، والمعزولين منزلياً، عليهم إجراء الفحوصات والأشعة باستمرار، والتواصل مع الطبيب المختص، سواء الشخصى، أو التابع لوزارة الصحة، للاطمئنان على تحسّن صحتهم وخلوهم من أى مرض.

وأوضحت عضو اللجنة لـ«الوطن»، أنّه توجد 4 فحوصات يجب إجراؤها للتأكد من تمام شفاء المريض، وهى صورة الدم والأشعة المقطعية والبى سى آر ومخزون الحديد فى الجسم، وأشعة الصدر والتجلط، فمن خلال فحصها يتم التأكد من وجود تغيّرات، ومؤشرات التعافى من عدمه.

وتابعت أنّ المريض يستطيع معرفة قُرب تماثله للشفاء، من خلال متابعته للأعراض التى تظهر عليه واختفائها وعدم وجودها، أو انتهاء حدتها، كالانخفاض فى درجات الحرارة والشعور بالتحسّن فى منطقة الصدر وعدم وجود النهجان، وعدم الشعور بالتعب والألم بمنطقة الصدر، والبدء فى الاستمتاع بمميزات الحواس المختلفة، كالتذوق والشم، وإجراء الفحوصات المناسبة، كما هو متبع فى البروتوكولات.

وناشدت عضو اللجنة، المواطنين، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات خارج المنزل، والوجود فى الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمشهود لها بالكثافة، والاهتمام بالأطعمة المختلفة المزوّدة بأنواع العناصر والمعادن الضرورية، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة خارج المنزل، والإكثار من تناول الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على أنواع مختلفة من الفيتامينات، وعناصر الزنك والحديد، والإكثار من المشروبات المستخلصة من الطبيعة، كالعصائر الطبيعية والمشروبات الساخنة، مثل الينسون والكركديه، والاهتمام بأكل السلطات بأنواعها، خاصة الخضراء مع كل وجبة طعام، مؤكدة أنّ جميعها محفّزة للمناعة وتقى من كورونا، وتُقلل حدة المرض ومضاعفاته حال الإصابة.

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنّ التعافى من الإصابة بفيروس كورونا يصاحبه عدد من الأعراض النفسية، مناشدة بضرورة المشى والخروج فى الأماكن المفتوحة ولعب الرياضة فى الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن البؤر التى شهدت إصابات، وعن الأماكن المزدحمة، وأهمية ارتداء الكمامات حال الخروج من المنزل. ولفتت إلى أنّ المتعافين من كورونا، عليهم المتابعة مع طبيب خاص، إذ إنّ بعض الأدوية التى يحصل عليها المريض للعلاج من كورونا، تؤدى إلى مضاعفات فى جسم الإنسان.

وبشأن المستشفيات الجامعية ونسبة الإشغالات بها، أوضحت أنّ النّسب حالياً فى تزايد، وهناك وعى كبير بين الأطقم الطبية فى التعامل مع الحالات المرضية المصابة بكورونا فى الفترة الحالية، نتيجة الخبرة المكتسبة فى التعامل مع المرض الشهور الماضية: «دلوقتى الأطقم الطبية أصبحت مؤهلة للتعامل، ومش أى حالة يتم حجزها مباشرة بالمستشفيات». وهناك تحديث دورى يتم للبروتوكولات العلاجية، مشيرة إلى أنّها مناسبة ومخصّصة لكل حالة مصابة بكورونا مصاحبة لمرض آخر، وأنّ وزارة الصحة، بالتنسيق مع المستشفيات التابعة لها والتابعة لوزارة التعليم العالى، وفّرت الكثير من مراكز الفحص المعتمدة، والتى توفر للمرضى السرعة فى إجراء الكشوفات ومعرفة النتائج فى أسرع وقت.

"الخشت": تحويل "الفرنساوي" و"الباطنة" إلى مستشفيات عزل

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة، وتحويل مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد «الفرنساوى» بكامل طاقته إلى مستشفى عزل للمصابين، اعتباراً من اليوم، إلى جانب مستشفى الباطنة المخصّص أيضاً بالكامل للعزل. وأكد أنّ تجربة تحويل «الفرنساوى» إلى مستشفى عزل مع بداية الجائحة، كانت ناجحة وفاقت معدلات تعافى حالات الإصابة المعدلات الدولية.

تخصيص وحدة لعزل الأطفال المصابين بـ"قصر العيني"

وأكدت مصادر بجامعة القاهرة والمستشفيات الجامعية، تخصيص وحدة لعزل الأطفال المصابين بالفيروس بمستشفى قصر العينى القديم، مشيرة إلى أن الوحدة ستكون فى قسم الأمراض الباطنة.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن المستشفى سيخصّص للأطفال المرضى المحجوزين بالمستشفيات، وكذلك للقادمين للكشف فى المستشفيات عن أمراض أخرى ويُكتشف إصابتها بالفيروس، مضيفة أن الوحدة تحتوى على 6 أسرّة رعاية مركزة، و16 سرير حجز عادى، كما أن العلاج والحجز بالمجان.

وكشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه بدءاً من السبت المقبل، سيتم تحويل مستشفى بدر الجامعى التابع لكلية الطب، إلى مستشفى عزل، مؤكداً أن العمل يجرى به على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات. وأوضح أن المستشفى به جزء للعلاج الاقتصادى والمجانى وفقاً للحالة، وسيكون مخصّصاً لجميع العاملين بجامعة حلوان والحالات المصابة الأخرى من غير العاملين بالجامعة، مؤكداً أن الأولوية للحالات الحرجة، مشيراً إلى وجود لجنة طبية ستكون موجودة بالمستشفى لفحص الحالات القادمة وتحديد إذا كانت تستحق الحجز بالمستشفى من عدمه، وأن هذه اللجنة لها القرار للحجز وفقاً للتشخيص وخطورة الحالة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن المستشفيات قامت الفترة الماضية بعمل صيانة لجميع أجهزة التنفس الصناعى، وكذلك أجهزة الرعاية، موضحاً أنه جرى زيادة 14 سرير رعاية مجهزاً على أعلى مستوى فوق طاقتها، مشيراً إلى أنه سيتم دعم المستشفى بالمستلزمات والأدوات التى تكفيه لمدة لا تقل عن 3 أشهر، فضلاً عن وضع خطة شاملة للتطهير والتعقيم الدورى لجميع المرافق.

القليوبية تسجل 58 حالة إصابة في 24 ساعة

وفى القليوبية، سجلت المحافظة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 58 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وفقاً للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم الثالث على التوالى بعد أن سجل 28 حالة إصابة، جاء بعده فى الترتيب مركز طوخ، الذى سجل 12 حالة إصابة، فيما سجّلت 4 مدن ومراكز أخرى صفر إصابة، هى الخانكة والعبور وقليوب وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 10843 حالة. واستقرت خريطة الإصابات على مستوى المحافظة على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 804 حالات، والعبور 182، والقناطر الخيرية 678، وبنها 325، وشرق شبرا الخيمة 1165، وغرب شبرا الخيمة 1261 حالة، وشبين القناطر 773، وطوخ 1325، وقليوب 734 حالة، ومدينة قها 61 حالة، وكفر شكر 603 حالات إصابة.

كفر الشيخ تفقد عميد الهندسة وتسجل 11 حالة وفاة

وفى كفر الشيخ، توفى الدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية هندسة كفر الشيخ، متأثراً بإصابته بالفيروس داخل مستشفى جامعة كفر الشيخ، وسجلت المحافظة فى يوم واحد وفاة 11 شخصاً متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، موزعين على 5 مستشفيات، بواقع 5 حالات وفاة بمستشفى سيدى غازى المركزى، و3 حالات بـ«عزل» بلطيم، وحالة واحدة بمستشفى صدر كفر الشيخ، وأخرى بمستشفى الحامول المركزى، وحالة بمستشفى فوه المركزى. كما سجلت مستشفيات المحافظة 8 حالات إصابة جديدة ممن أجروا تحليل الـpcr، بمعمل الزعفران المركزى المخصص لتحليل فيروس كورونا، بينهم حالة من بين المسافرين للخارج.