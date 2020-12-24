الوحش: بنتعاير في الخارج برانيا يوسف وتصريحاتها تحريض على الفجور

عادت الفنانة رانيا يوسف لإثارة الجدل، بعد نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» برومو لمقابلة تلفزيونية مع مذيع عراقي، واتهمها الأخير خلال المقابلة بتعمدها إثارة الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، لترد الفنانة يوسف، بأن كل الفنانات يرتدين فساتين مثيرة وتُبرزن مفاتنهن، معلقة «ربما قد تكون مؤخرتي مميزة شيء ما».

نبيه الوحش: رانيا يوسف توصل جنس صريح إلى المنازل

من جانبه، قال المحامي نبيه الوحش، إن «الفنانة رانيا يوسف توصل جنسا صريحا إلى المنازل من خلال تصريحاتها عن مفاتنها، وكذلك من خلال الفن الذي تقدمه فهو عبارة عن محتوي جنسي صريح».

وأضاف نبيه في تصريحات لـ«الوطن» بأنه يتم معايرته بشكل شخصي هو وبعض المصريين أثناء زيارته للدول العربية بالفنانة رانيا يوسف وبعض ممن على شاكلتها، لتقديمها محتوى لا يخلو من الجنس والإباحية، وأن هذا الفن المبتذل يقلل من حجم مصر في العالم العربي بشكل خاص على حد وصفه.

وأشار إلى أنه يتعين على المهمن التمثيلة وقف الفنانة رانيا يوسف، ووقف عضويتها لمثل لتصريحها عن «المؤخرة»، مشيرا إلى أنها تفعل مثل هذه الأمور لعدم وجود رقابة بشكل كافٍ، مؤكدا على أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف لتحريضها على الفسق والفجور.

الوحش: مافعلته رانيا يوسف في مهرجان الجونة فتح شهيتها للتطاول

وأكد أن مافعلته رانيا يوسف خلال مهرجان الجونة الأول والثاني؛ فتح شهيتها للمزيد من التطاول على الثوابت الأخلاقية والعادات والتقاليد المصرية المستمدة من الأديان السماوية، وأنه لابد من التصدي لها للمحافظة على القيم والثوابت المصرية.

وأوضح أن بعض من الفنانين المصرين يعتبروه «بعبع» لهم، ولكنه يدعم الفن الهادف فقط، خاصة وأن معظم الفانين الذي يقدمون محتوى هادف أصدقاء له مثل الفنانة عفاف شعيب.

وطالب نبيه، الدولة المصرية بإصدار تشريعات وقوانين تحافظ على الثوابت الدينية والعادات والتقاليد المصرية الأصلية.