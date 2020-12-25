طقس اليوم.. دافئ نهارا وبارد على السواحل الشمالية ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع رياح معتدلة، ودافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، بينما في جنوب الصعيد مائل للحرارة مع رياح معتدلة.

كذلك يتوقع الخبراء، وفقا لما استعرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon، أن الطقس ليلا بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد وجود أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، ومن شمال ووسط الصعيد كذلك.

درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة: العظمى 20 والصغرى 12.

الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 14.

مرسى مطروح: العظمى 19 والصغرى 12.

بورسعيد: العظمى 20 والصغرى 14.

دمياط: العظمى 20 والصغرى 14.

الإسماعيلية: العظمى 21 والصغرى 12.

السويس: العظمى 21 والصغرى 12.

العريش: العظمى 20 والصغرى 12.

طابا: العظمى 22 والصغرى 11.

سانت كاترين: العظمى 17 والصغرى 7.

شرم الشيخ: العظمى 23 والصغرى 17.

الغردقة: العظمى 23 والصغرى 14.

الفيوم: العظمى 20 والصغرى 8.

بني سويف: العظمى 20 الصغرى 8.

المنيا: العظمى 21 والصغرى 9.

أسيوط: العظمى 21 والصغرى 9.

سوهاج: العظمى 22 والصغرى 10.

قنا: العظمى 24 والصغرى 10.

الأقصر: العظمى 25 والصغرى 11.

أسوان: العظمى 26 والصغرى 12.

الوادي الجديد: العظمى 23 والصغرى 13.

حلايب: العظمى 26 والصغرى 19.