إيقاف أعمال بناء مخالف في حملة إزالات مكبرة ببني سويف

تحفظت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء وليد البيلي، على 9 أطنان من الأسمنت، اليوم، وإيقاف أعمال بناء 2 برج سكني، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع صاحب المخالفة.

وأشارت الوحدة المحلية في بيان صحفي، اليوم، إلى إيقاف أعمال بناء مخالفة داخل 2 برج سكني والتحفظ على 9 أطنان أسمنت، خلال حملة شنتها الوحدة بالتعاون مع قوات الشرطة بإشراف العميد حسن دكروري، مأمور قسم شرطة بندر بني سويف.

كما أوقفت الحملة أعمال تحويل جراج عمارة إلي محل تجاري بشارع أحمد عرابي وجرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأزالت الحملة أعمال بناء سور بالطوب الأبيض علي مسطح 600 متر في المهد بارتفاع 3 أمتار وتحفظت على سيارة محملة بالرمل المستخدم في البناء.

وفي سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد حملة لإزالة إشغالات الطريق، لإزلة التعديات من حرم الطريق العام وتيسير الحركة المرورية، استهدفت الحملة رفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والمحال المخالفة والأسواق العشوائية بشارع الترعة الفشنية، وتمكنت الحملة من إزالة كافة الإشغالات وتم التحفظ على المضبوطات حيث تم مصادرة عربات باعة جائلين، وموازين وتندات حديد وحوامل حديدية، ومقاعد وطاولات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما تم رصده من مخالفات.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على عدم التهاون في مواجهة التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، من خلال تكثيف الحملات الميدانية ومواجهة أى تعد في المهد على الفور وتطبيق القانون.