وفاة «سيد شحاتة» مدير البرامج الرياضية بقناة «الدلتا» متأثرا بكورونا

توفي الدكتور سيد شحاتة، مدير البرامج الرياضية بالقناة الدلتا التابعة للتلفزيون المصري، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفي صدر المحلة، ويجرى الآن تغسيل الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة طبقا للإجراءات الاحترازية.

وكان الاعلامي الراحل أصيب بفيروس كورونا المستجد مؤخرا عقب ظهور الأعراض عليه، متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس.

كما أجريت له عدة فحوصات طبيبة، وأخذت منه عينة طبية، وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وجرى عزله داخل مستشفى صدر المحلة إلى أن وافته المنية مساء اليوم.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الفقيد، أن زوجته مصابة بفيروس كورونا، جراء اختلاطها المباشر بزوجها، وتخضع للعزل المنزلي.

من جانبه، باشر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل الصحة بالغربية، حالة التأهب والاستعداد القصوي للاستقبال كافة الحالات المشتبه إصابتها بعدوي فيروس «كوفيد 19» من خلال إجراء كافة الجولات الميدانية لمتابعة أعمال الخدمات الطبية والعلاجية المقدمه لكافه الحالات، تزامنا مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وكلف حميدة، مديري الطب الوقائي والعلاجي، بالتنسيق الكامل مع مديري مستشفيات الحميات والصدر والعامة، بأهمية توافر كافة المستلزمات الطبية والماسكات الطبية للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى وفنيات التمريض للتوعية بإخطار تفشي فيروس اللعين وطرق علاجها داخل العزل الصحي المنزلي.

كما كلف وكيل وزارة الصحة، مديري الإدارات الصحية بأهمية التأكد من سلامة العاملين داخل المؤسسات الحكومية والتزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا.