«ريا وسكينة وعبدالعال» بالمنوفية.. قصة مقتل سيدة بسبب إيصالات أمانة

«خير تعمل شرا تلقى».. قصة جديدة تعبر عن مقابلة الإحسان ليس بالإساءة فقط وإنما بالقتل، حيث أقدمت شقيقتان بمعاونة آخر على قتل سيدة، حصلوا منها على مبالغ مالية مقابل إيصالات أمانة، وبعد رفضهم دفع تلك المبالغ، قرروا التخلص منها بقتلها وإلقاء جثتها في مجرى البحر في مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

نشر القصة، أثار رواد مواقع التواصل الإجتماعي في محافظة المنوفية، والذين أبدوا غضبهم من هؤلاء الأشخاص الذين نزعت الرحمة من قلوبهم بقتلهم من أحسنت إليهم وساعدتهم، حيث قال أحد الشباب «دول زي ريا وسكينة وعبدالعال»، وقال آخر، «لازم يتعدموا علشان يكونوا عبرة لغيرهم».

تعود القصة إلي تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالعثور علي جثة سيدة ملقاة داخل مجري مائي وبها بعض آثار الاعتداء باستخدام آلة حادة، حيث وجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة والقبض على الجناة.

بعد إجراء التحريات اللازمة، تبين أن المجني عليها كانت تقرض شقيقتين مبالغ مالية بعد كتابة إيصالات أمانة عليهما، وبعد التأخر في دفع المبالغ المالية قامت المجني عليها برفع قضية تجاههما، ثم تنازلت السيدة بعد تعهد نجلة إحداهما بدفع المبلغ في أقرب وقت مقابل التنازل عن القضية، وبالبحث عن المتهمين تبين أن لهم معلومات جنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من فك لغز العثور علي جثة سيدة ملقاة داخل مجري مائي بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية.

وتمكن فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، بقيادة العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بينهما شقيقتان ومالك محل، قاما بالاعتداء على السيدة مستخدمين آله حادة، واستولوا منها على متعلقاتها الشخصية وإيصالات أمانة، وقاموا بإلقائها في مجري مائي بغرض التخلص نهائيا منها .

وبعد تخطيط الشقيقتين بمساعدة ثالث قريبهما ومالك لأحد المحال التجارية، قاموا باستدراج المجني عليها بهدف إعطائها أموالها ثم قاموا بالتحلص منها مستخدمين آلة حادة أودت بحياتها، ثم قاموا بإلقائها في مجري مائي بهدف التخلص منها وإخفاء آثار الجريمة .

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت حبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتجديد لهم في الموعد القانوني.