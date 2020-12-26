جهود «الطيران» في مواجهة انتشار كورونا خلال 2020

أعلن المركز الإعلامي بوزارة الطيران حصاد 2020، حيث كشف خلاله عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخدها القطاع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الوطن تنشر خلال التقرير التالي أبرز هذه الإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها خلال العام الماضي:

1- الصيانة الوقائية لانظمة الكهرباء بمبنى الركاب 3

2 - تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ففي إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد فإن سلطة الطيران المدني المصري وجه عناية جميع شركات الطيران العاملة في جميع المطارات المصرية أنه قد تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل ال PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة علي الأكثر من الوصول للأراضى المصرية.

3 - كما تقرر استثناء القادمين من نيوزيلاند - أستراليا - اليابان- الصين - تايلاند - امريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت يسمح لهم 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة، نظراً لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات٠

4 - ونوهت سلطة الطيران لجميع شركات الطيران العاملة في مطار الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم و طابا بأنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل ال PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى تلك المطارات، وذلك في حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل ال PCR (بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة ) ، وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولار أمريكي، وجرى تطبيق هذا القرار اعتباراً من 1 سبتمبر 2020 لحين إصدار تعليمات أخرى.

5 - أعلن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبة، أن شركة مصر للطیران، تسعى خلال الفترة القادمة للعمل على زيادة الإنتاج وتحقيق ربحية عالية واستقطاب مزيد من العملاء الجدد من خلال التوسع داخل الأسواق العالمية و زيادة القدرة التنافسية بشكل دائم ومميز.

أجرى الوزير جولة تفقدية لمشروع أسوار التأمين الجديدة المحيطة بمطار القاهرة الدولي، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال الإنشاء والبناء، حيث تفقد سور مطار القاهرة على طريق السويس، متابعا آخر المستجدات الخاصة بإنشاء الأسوار وكاميرات المراقبة وأعمدة الإنارة.

وزير الطيران يتفقد مشروع المشاية 2 الكهربائية

6 - كما تفقد وزير الطيران مشروع المشاية 2 الكهربائية التي تربط بين مبني الركاب رقم الجديد والجراج المتعدد الطوابق بمطار القاهرة، حيث يهدف هذا المشروع إلى رفع مستوى وتحسين الخدمه المقدمة بمبنى الركاب مستوى خدمة إنتظار السيارات.

مطار سفنكس

7 - أجرى وزير الطيران المدني، جولة تفقدية موسعة بمطار سفنكس الدولى أحد أهم المطارات الجديدة التى أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع الطيران المدني.

وبدأت الجولة بتفقد وزير الطيران لصالتى السفر والوصول وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب والمكاتب الإدارية والأسواق الحرة والنقاط الأمنية والخدمية والاسوار الخارجية ومهبط الطائرات و مبنى الأرصاد الجوية.

كما استمع الوزير لشرح تفصيلي عن مشروع توسعه مبنى الركاب حيث ستصل المساحه الإجمالية للمبني الي 23000 متر مسطح بدلاً من 4500 متر مسطح لتصل السعة الإستيعابية للمطار إلى900 راكب/ ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة، حيث يشمل المبني بعد التوسعة صالة سفر بمساحة 6500 م2 وصالة وصول بمساحة 7000م 2 ومنطقة مطاعم بمساحة 1000م2 والأسواق الحرة ومكاتب جوازات ومنطقة x-ray وعدد 28 كاونتر check in ومنطقة البنوك والحجر الصحي ومنطقة سيور وعدد 8 كاونترات جوازات وعدد 8 سلالم متحركة بالإضافة إلى محطة تبريد بقدرة1440 طن تبريد.

زيارة الأرصاد الجوية :

8 - وقام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية لمحطة الأرصاد الجوية الجديدة بمدينة العاشر من رمضان وخلال الجولة استمع لشرح تفصيلي عن المحطة وامكانياتها والمهام التي تقوم بها حيث تم إنشاء المحطة علي مساحة 90000 متر مربع، كما تم اختيار هذا الموقع نظرا للقرب النسبى من المقر الرئيسى للهيئة وتوافق المكان للتعليمات الصادرة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

9 - كما تفقد وزير الطيران الأجهزة الجديدة والمعدات المخصصة للتعامل مع السيول والأمطار الشديدة وكذا أجهزة سحب المياه وتوزيعها في المسارات والمخرات المخصصة لها داخل مطار القاهرة الدولى يرافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ،وخلال الجولة أطمئن وزير الطيران على حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولى وانسيابية التشغيل، وأعطى توجيهاته لجميع العاملين بأهمية التنسيق التام مع الأجهزة المختلفة في حالة هبوط أمطار كثيفة لضمان سيولة الحركة داخل المطار وخارجه من أجل الحفاظ على سلامة جميع الركاب والعاملين بالقطاع .

زيارة لهنجر 7000 التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

10 - ثم قام بجولة داخل هنجر 7000 التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، و ذلك لمتابعة أعمال تجهيز وإعادة تأهيل إحدي الطائرات التابعة للشركة من طرازالبوينج B777-200 واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى من المهندسين والفنيين عن إجراء العديد من التطورات الديناميكية والإضافات والتحديثات الفنية بها بما يزيد من كفاءتها و قدرتها التشغيلية مرة أخرى بعد أن تم توقفها خلال الفترة الماضيه .