مدير صندوق العشوائيات: 10 مليارات جنيه لتطوير عواصم المحافظات

أعلن المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، أن استثمارات المرحلة العاجلة من المشروع القومي الرئاسي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تبلغ 10 مليارات جنيه، خلال العام المقبل 2021.

وقال مدير صندوق العشوائيات، في تصريحات له بمحافظة القليوبية اليوم السبت، إن المشروع يقوم على تحسين الشكل الحضاري لعواصم المحافظات، التي تعاني من العشوائية، لافتاً إلى أن عدداً من هذه المدن والعواصم تعاني تشوهاً بصرياً، وخللاً في المحاور المرورية.

وأضاف صديق أنه من المقرر إقامة المزيد من المدن، علي غرار الأسمرات وبشاير الخير، في العديد من المحافظات، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 200 مليار جنيه لخطة إقامة مشروعات خدمية واستثمارية بالأراضي غير المستغلة داخل الكتل العمرانية بالمحافظات، ضمن رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال جولة مدير الصندوق، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لتفقد مشروع إزالة كابلات كهرباء الضغط العالي الهوائية أعلى 11 منطقة سكنية بحي شرق شبرا الخيمة، بطول 6 كيلومترات، بعد الانتهاء من إحلال الشبكات الهوائية بأخرى أرضية، في مسار آخر بنطاق محافظة القاهرة، بتكلفة تصل إلى 750 مليون جنيه، تم تمويلها بالكامل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، ضمن بروتوكول تعاون تم توقيعه مع وزارة الكهرباء ومحافظتي القاهرة والقليوبية.

وتفقد "صديق" و"الهجان"، خلال الزيارة، المناطق العشوائية الجاري رفع الكابلات عنها، كما شهدا أيضاً أعمال رفع الكابلات التي تتم من خلال شركة نقل الكهرباء، وسط فرحة غامرة من أبناء الحي، الذين عاشوا لسنوات طويلة تحت قبضة خطوط الكهرباء الهوائية.

وقال "صديق" إن صندوق العشوائيات انتهى من تطوير 296 منطقة عشوائية غير آمنة، تحولت إلى مناطق أمنة، كما وفرت 180 ألف وحدة سكنية، من إجمالي 240 ألف وحدة في 357 منطقة، ضمن الخطة الكاملة، مشيراً إلى أنه لم تعد داخل مصر أي منطقة عشوائية غير آمنة، حيث يسير المشروع بخطى ثابتة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "صديق" أن عام 2021 سيكون بمثابة الحصاد لعدد كبير من المشروعات التي يقوم بها الصندوق، حيث من المتوقع افتتاح مشروعات الخيالة بمصر القديمة، ويوفر 2520 وحدة، ومعاً بمدينة السلام، ويوفر 4430 وحدة، وحلايب وشلاتين للمنازل البدوية بنحو 1300 وحدة، إلى جانب 1260 وحدة في 4 مدن بمحافظة البحر الأحمر، فضلاً عن 15 ألف و600 وحدة بمشروع بشاير الخير 5 بالإسكندرية، و68 وحدة بيت بدوي في الجبيل بمدينة الطور، و416 وحدة في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد "صديق" أن مشروع تغيير الكابلات الهوائية للضغط العالي بأخرى أرضية، هو ثمرة التوجيهات الرئاسية بتأمين حياة صحية للمواطنين في المناطق التي يمر بها التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن قيمة المشروع في البداية كانت تتعدى 2 مليار جنيه، ولكن بلغت مع التنفيذ 750 مليون جنيه، بالتنسيق مع الكهرباء ومحافظتي القليوبية والقاهرة.

وأوضح أن الكابلات الأرضية توفر في استهلاك الكهرباء، عكس شبكات الضغط العالي الهوائية، بجانب التخلص من مخاطر الصعق الكهربائي، ومشكلات تلف الأجهزة الكهربائية بمناطق الضغط العالي، مشيراً إلى أن المشروع يُعد مشروعاً نموذجياً لربوع مصر كلها للقضاء علي المناطق غير الآمنة من الدرجة الثالثة، التي تمثل خطورة على صحة المواطنين، ويُعد الأكبر من نوعه في محافظات مصر، ومن المقرر تعميمه في مناطق أخرى تعاني من نفس المشكلة.

ومن جانبه، قال محافظ القليوبية إن المناطق التي تم رفع الضغط العالي منها يقطنها أكثر من 11 ألف أسرة، كانت مهددة بخطر المجال الكهربائي "الضغط العالي"، والتي كانت تتسبب في العديد من الحوادث، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع بناءً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تأمين كافة المناطق الخطرة.

وأضاف أنه تم التنسيق بين المحافظة والصندوق ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة، وإعداد خطة لإحلال الخطوط الهوائية بأخرى أرضية، تمر بالكامل في نطاق محافظة القاهرة، وبناء عليه فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات الأربعة، وتم تنفيذ المشروع وإحلال الخط، وهو ما يعمل على تأمين تلك المناطق وإزالة الخطورة عنها.

وتابع "الهجان" أنه سيتم الانتهاء من رفع كافة الأسلاك الهوائية خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتطوير المناطق العشوائية، لما لها من مخاطر اجتماعية وأمنية واقتصادية تهدد أمن المجتمع، وأوضح أن تكلفة المشروع بلغت 750 مليون جنيه، تحملها صندوق العشوائيات بالكامل، بهدف إزالة الخطورة على 15 منطقة غير آمنة، منها 11 منطقة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، و4 مناطق بنطاق محافظة القاهرة.

شارك في الجولة الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، واللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وإسلام رجب، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القليوبية، والمهندس أسامة إسماعيل، من الإدارة المركزية لصندوق تطوير المناطق العشوائية.