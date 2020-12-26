بريد الوطن.. ساعدينى على ضم المدة التأمينية يا وزيرة التضامن

أعمل فى معهد البحوث الطبية بالإسكندرية، التابع لجامعة الإسكندرية، فى وظيفة ملاحظ أمن مؤقت، ولى مدة تأمينية فى مكان آخر، ثم تقدمت بطلب لضم مدة الخدمة إلى مكتب تأمينات المنشية فى فبراير الماضى تبعته بطلب آخر فى يوليو الماضى، ولم يتغير شىء، ما دفعنى للتقدم بشكوى إلى إدارة التأمينات فى طريق الحرية، وقمت بتصوير الكارنيه الذى يثبت أننى كنت أعمل فى مكان آخر، ولا أطلب إلا ضم مدة خدمتى وضم المدة التأمينية. أناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، مساعدتى فى ضم المدة التأمينية، وإنهاء مشكلتى التى استمرت لفترة طويلة.

محمد عوض مدنى

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