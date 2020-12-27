إصابة 2 في تصادم سيارتين ودراجة نارية بالدقهلية

أصيب سائق سيارة نقل «جامبو» وقائد دراجة نارية، اليوم الأحد، في الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 مركبات «سيارتي نقل وموتوسيكل» على طريق «المنصورة- أجا».

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابان على طريق «أجا – المنصورة» أمام قرية «كفر عوض» بدائرة مركز أجا.

وبانتقال الضباط والفحص، تبين أن أطراف الحادث كل من: السيارة رقم «د ي ط 5216 نقل جامبو» قيادة ناصر محمد یوسف، 33 سنة سائق، مقيم بمنطقة جديلة بدائرة قسم ثان المنصورة، والسيارة رقم «ن ر د نقل جامبو» قيادة أحمد نبيل أحمد عبدالباقي، 34 سنة، مقيم بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة المدعو السعيد محمود السيد، 62 سنة بالمعاش، ومقيم بقرية «كفر النجباء» بدائرة مركز أجا وجميعهم باتجاه المنصورة.

وبالفحص تبين أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لقائد الدراجة النارية، مما أدى إلى اصطدام السيارة الأولى به من الخلف وانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية من الجانب الأيسر.

ونجم عن ذلك إصابة كل من: قائد السيارة الأولى، مصاب بكسر بالفخذ الأيسر، وقائد الدراجة النارية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالركبة، وتم نقل الأول إلى مستشفى أجا المركزي، وتحويل المصاب الثاني إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وبسؤال قائدي السيارتين في محضر الشرطة، أكدا أن التخطي الخاطئ لقائد الدراجة النارية تسبب في اصطدام السيارة الأولى به من الخلف وانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية من الجانب الأيسر.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 22903 لسنة 2020 جنح مركز أجا، وجارِ العرض على النيابة العامة.