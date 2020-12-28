تسجيل 52 إصابة كورونا جديدة بالقليوبية في 24 ساعة

كشفت البيانات الرسمية لمديرية الشئون الصحية في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم الرابع على التوالي، بعد أن سجل اليوم 27 حالة، فيما سجلت مدينة العبور وغرب شبرا الخيمة وقها صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 11 ألف و115 حالة.

وفي الغضون، أكد مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي في مدينة بنها، أنه تم تخصيص الدور الأول لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، على أن يكون به مكان مخصص للفرز وآخر للعزل، وفي حالة تزايد أعداد الإصابات قد يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات.

وأشار المصدر إلى أنه تم استقبال حالة واحدة لطفل مشتبه في إصابته بالفيروس، ويخضع للفحوصات الطبية حالياً بالمستشفى التخصصي للأطفال.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية تخصيص 13 مستشفى على مستوى المحافظة، بخلاف 5 مستشفيات أخرى غير تابعة لمديرية الصحة، استعداداً لمجابهة الموجه الثانية من جائحة كورونا.

كما أجرى محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، جوله تفقدية لعدد من المستشفيات بمختلف مدن ومراكز المحافظة، للتأكد من جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفي طوخ، والمحتجز في عزل قها بعد إصابته بكورونا، أن حالته مستقرة، مطمئناً أهله ومحبيه عبر صفحته على موقع فيسبوك، مشيراً إلى أنه بدأ يتماثل للشفاء، وتم إجراء مسحة له ينتظر نتيجتها.

في المقابل، نعت النقابة العامة للأطباء الدكتورة ياسمين زين العابدين، استشاري ورئيس قسم الجلدية بمستشفى كفر شكر، والتي توفيت بعزل مستشفى ميت غمر، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.