«ملوك الجدعنة».. اختر معنا أيقونة 2020 من حكايات المصريين الجدعان

اشتهر المصريون بمواقفهم الداعمة لبعضهم البعض في مختلف القضايا والأزمات، ما جعلهم يشتهرون دوما في كل دول العالم بـ الجدعنة.

وخلال عام 2020 رصد صحفيو «الوطن» العديد من قصص الشهامة والجدعنة التي اشتهر بها المصريون وكان أبطالها أشخاص بسطاء من قلب الشارع المصري، ورافقتهم الجريدة حتى الاستجابات الرسمية والمجتمعية.

سيدة القطار

هي السيدة صفية إبراهيم والتي عرفت إعلاميًا بـ«سيدة قطار المنصورة» وكانت قد ظهرت في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي تدافع عن مجند، وأصرّت على سداد تكلفة تذكرة القطار بعد مشادة مع الكمسري، وأجرت «الوطن» حوارا معها سردت من خلاله كافة التفاصيل هنـــــا

سائق «توك توك» يرفض المال الحرام

هو محمد شقراني، البالغ من العمر 45 عاما، وجد ما يعادل 140 ألف جنيه مصري «ما لهمش صاحب» في غمضة عين، ولكن وعلى عكس طبيعة النفس البشرية، لم يفكر في سداد ديونه أو اتخاذ الأموال كحق له، بل زادته الأموال شقاء بعد أن سعى بشكل دؤوب إلى أن يجد صاحبها ليعيدها له، وللتعرف على قصته الكاملة هنـــــا

محمد دفن والدته وذهب لإنقاذ مصاب بكورونا

ما إن استفاق محمد من لحظات قاسية بعد وداع والدته التي هزمها فيروس كورونا حتى التحق بمعركة جديدة لمريض حالته خطرة في مواجهة مع نفس العدو للمرة الثانية بنفس الأمل الأول لينتصر للحياة على الموت في تلك المرة، وللتعرف على القصة الكاملة للشاب محمد هنـــــا

سامح شكر الله مسيحي يعقم مساجد شرم الشيخ

في وقت المحن، لا يهتم أحد بديانة الآخر فيذهب مسيحي الديانة إلى المساجد، في جولة لتعقيمها لمواجهة فيروس كورونا، ولم يكترث بنوع دار العبادة التي يعمل على تطهيرها، وإنما شغله عدم إصابة المصلين بهذه المساجد بفيروس كورونا، المنتشر في كل دول العالم، وتسبب في وفاة وإصابة عشرات الألاف، للتعرف على قصة سامح شكر الله عزيز هنـــــا

كُليَة الأستاذ تنقذ نجل صديق الدراسة

بطل تلك القصة هو أربعيني يدعى حسن محمد مجربي، يعمل بمدرسة الركوبة بمنطقة جازان السعودية، وبعد علمه بمرض الطفل أحمد علي من خلال نداءات والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جمعته علاقة زمالة به في أثناء الدراسة؛ مفكرا مباشرة بالتواصل مع صديقه وإنهاء معاناة ابنه؛ للتعرف على القصة الكاملة من هنـــــــا

شريف خيري بطل مبادرة إنقاذ السيارات تحت المطر

نموذج آخر مشرف لجدعنة المصريين، ظهر في مارس الماضي أثناء موجة الطقس السيء، هو شريف خيري وفريقه من ملاك سيارات الجيب "4X4" لإنقاذ السيارات العالقة في مياه الأمطار، ووقتها تعطلت سيارته بعد أن أمضى ساعات طويلة يساعد بها العالقين من أصحاب السيارات تحت المطر، وإن كانت الهيئة العربية للتصنيع فيما بعد تكفلت بإصلاح سيارته و4 آخرين جزاء للجدعنة التفاصيل كاملة من هنا

"الزهار" يدعم أطباء إيطاليا بالبيتزا

محمود الزهار، المصري المقيم في العاصمة الإيطالية روما، وصاحب مطعم البيتزا، قرر مساندة الأطقم الطبية في الجائحة بإعداد كميات كبيرة من فطائر البيتزا، وتوصيلها لأقرب مستشفى لمطعمه الخاص تحية لهم على تضحياتهم تفاصيل القصة كاملة من هنا

في زمن كورونا.. سامح يقدم خضار وفاكهة مجانا

ولا يقل الشاب المصري سامح عياد، شهامة عن سابقه، فقرر مالك أحد محال لبيع الخضروات والفاكهة في شمال إيطاليا، رد الجميل للشعب الإيطالي لمساندتهم، بعرض بضاعته مجانا لغير القادرين، ليصبح حديث الصحافة الإيطالية، التفاصيل من هنا

سعيد.. صاحب سبيل كحول في المحلة

سعيد حسن، صاحب محل منظفات فى مدينة المحلة الكبرى، قرر تحويل كولمان المياه إلى سبيل كحول، ووضعه مجاناً للمواطنين لتطهير وتعقيم أيديهم ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره .. التفاصيل من هنا

محمود عسكر يحارب التزييف بالوعي

محمود عسكر، مهندس حاسب آلى، قرر محاربة أكاذيب وشائعات كورونا بالوعي، فأطلق تطبيق إلكترونى «فيروس ميتر»، يتضمن تصحيحاً دورياً للمعلومات المغلوطة المنتشرة حول الفيروس، قصة الابتكار كاملة من هنا

محمود عزمي يقدم وجبات لمصابي كورونا بالعزل

على مدار عام من الجائحة، حرص الشاب الثلاثيني محمد عزمي، برفقة عدد من جيرانه في منطقة الوراق، على توصيل وجبات طعام لمصابي فيروس كورونا حتى منازلهم مجانا دون أي مقابل، عبر استخدام تطبيق الواتساب، بهدف مساندتهم في تلك الظروف الصعبة، تفاصيل القصة كاملة من هنا

«عمر» يتطوع لتوصيل إسطوانات الأكسجين لمصابي كورونا

عمر الفيشاوي، صاحب الـ27 عاما، يساعد مصابي «كورونا» الذين يحتاجون للأدوية وأنابيب الأكسجين، بتوصيلها لهم بشكل مجاني، تفاصيل القصة من هنا