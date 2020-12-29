«شيرين» بعد استجابة الرئيس لاستغاثتها: «ربنا يقويه علينا»

وجهت السيدة «شيرين سمير عبد المقصود»، ابنة محافظة المنوفية، مريضة السمنة المفرطة نتيجة إصابتها بـ«داء الفيل»، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته السريعة لاستغاثتها التي نشرتها «الوطن» مساء أمس، حيث توجهت للرئيس بقولها: «متشكرة لحضرتك يا ريس، وربنا يسترها معاك، ويحفظك من كل شر».

وقالت «شيرين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لم تفقد الأمل في استجابة الرئيس لاستغاثتها، وأضافت بقولها: «كنت متوقعة أنه هيسمع صوتي ويستجيب للاستغاثة، وربنا يسترها معاه، ويكفيه شر المرض، ويقويه علينا».

وانتقل فريق طبي، برئاسة الدكتور سيد الدجوي، إلى قرية «بير شمس»، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم، حيث تم نقل السيدة «شيرين»، في وجود فريق طبي متكامل وإسعاف طبي مجهز، إلى مستشفى المخ والأعصاب بمدينة شبين الكوم، لتلقي العلاج اللازم، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي لفتة إنسانية، استجاب الرئيس السيسي لمناشدة السيدة «شيرين»، التي يبلغ وزنها حوالي 350 كيلوجرام، والتي نشرت «الوطن» قصتها، وطالبت فيها السيدة بعلاجها.

ووجه الرئيس السيسي بعلاج السيدة المريضة، وتوفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها على نفقة الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس، انتقل فريق طبي إلى منزل الحالة، وتمّ نقلها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وفي حضور فريق من مسعفين، إلى المستشفى المخ والأعصاب بمدينة شبين الكوم، لمتابعة حالتها الصحية، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.