جسمها بيطلع دود..صفاء تناشد المسئولين علاجها: وزني 250 كيلو وزوجي معاق

"وزني وصل 250 كيلو ومريضة بداء الفيل، وزوجي مصاب بشلل الأطفال وبيمشي بعكاز، ومفيش مصدر رزق، محتاجة الدولة تساعدني" بهذه الكلمات شرحت صفاء عبدالمجيد، معاناتها في الحياة مساندة المسئولين دعمها ومساندتها.

صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، تداولت قصتها، وقرر الرواد دعمها لكي يصل صوتها للمسؤولين في الدولة، وبعد ساعات قليلة من تداول قصتها استجابت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية لاستغاثتها على خلفية تدخل الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر .

الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، شاركت وفد من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتور السيد الدجوي مدير عام ادارة المتوطنة بمديرية الصحة بالمنوفية وفريق إدارة الملاريا في زيارة المريضة وتوقيع الكشف الطبي عليها للوقوف على مرضها .

وقام الفريق الطبي بسحب عينات دم لإجراء التحاليل اللازمة تمهيدا لبدء رحلة العلاج بعد إنهاء الفحوصات الطبية الأولية اللازمة.

في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع محافظة المنوفية تعيش السيدة صفاء، 40 عامًا، برفقة زوجها المعاق، وأبنائها، في منزل مكون من غرفتين وصاله وحمام: "محتاجة اللي يقف جنبي في محنتي ويساعدني لتخطي الظروف دي وأرجع امشي تاني علشان أشوف أكل عيشي وأساعد أسرتي" .

"لما أروح اكشف عند الدكتور بيقولي متجيش تاني وكأني وباء، وفي مرة وأنا بنضف جرح عند الدكتور خرج من جسمي دود، وبقالي 7 سنين علي الحال ده"، مؤكدة أن القصة بدأت بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة ثم زيادة في الوزن إلي أن وصل جسمها إلي 250 كيلو، فأصبحت تقضي حاجتها في مكانها لصعوبة تنقلها .