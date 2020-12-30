بالصور.. سائق توكتوك يشعل النار في سيارة سيدة أمام المارة بالمنوفية

واقعة غريبة شهدتها محافظة المنوفية اليوم الأربعاء، وتسبب في إثارة حالة من الغضب بين المواطنين في مركز شبين الكوم، حيث قام سائق توكتوك بإشعال النار في سيارة سيدة، بعد حادث تصادم تسبب في تهشم زجاج مركبة التوكتوك.

وأكد شهود عيان أن الحادث وقع على طريق "ميت خاقان"، بمركز شبين الكوم، حيث قام سائق التوكتوك، بعد الحادث، بسبب كسر زجاج مركبته، بسكب البنرين على سيارة السيدة، وأشعل النيران فيها، وسط حالة من الذهول من جميع الحضور.

وأضاف شاهد عيان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الأهالي الذين كانوا يتواجدون في المكان، قاموا بالسيطرة على الحريق، بعد اشتعال النيران في السيارة.

وأكدت مصادر أمنية صحة الواقعة، حيث تم إلقاء القبض على سائق التوكتوك المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب بين رواد موقع التواصل الاجتماعي من أبناء محافظة المنوفية، الذين طالبوا بمحاسبة سائق التوكتوك على "بشاعة فعلته"، ومساعدة السيدة صاحبة السيارة في الحصول على حقها القانوني، وحبس المتهم.