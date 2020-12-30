مساعد وزير الصحة تتعهد بتزويد "صدر شبين الكوم" بـ23 سرير عناية

تفقدت الدكتورة هناء سرور، مساعد وزير الصحة لقطاع الرعاية الأساسية والتمريض وعضو مجلس النواب، مستشفى حميات شبين الكوم، في "ميت خلف" بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، وكان في استقبالها الدكتور حسين محمد، مدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واستعداده لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

واطمأنت عضو مجلس النواب إلى جاهزية وتشغيل شبكة الغازات وتانك الأكسجين بالمستشفى، كما أثنت على أعمال التطوير التي جرت مؤخراً على شبكة الأكسجين، مما يؤدي إلى توفير الاستهلاك وسهولة شحن التانك، ودعت إدارات مستشفيات الحميات والعزل بمحافظة المنوفية إلى الاطلاع على جهود مستشفى "حميات ميت خلف"، بهذا الشأن، لحل أزمة نقص الأكسجين.

كما قامت "سرور" بزيارة مستشفى المخ والأعصاب بمدينة شبين الكوم، للاطمئنان على المواطنة "شيرين شريف"، مريضة "داء الفيل"، التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها، بعد أن تخطى وزنها 350 كيلوجراما، وأبلغت المريضة تحيات وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، وتمنياتها لها بالشفاء العاجل، وشددت على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها.

كما استقبل الدكتور أسامة منصور، مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة، الدكتورة هناء سرور، ومدير مستشفى الصدر بشبين الكوم، لبحث تزويد مستشفى الصدر بـ23 سرير عناية، بالجهود الذاتية، لزيادة طاقة المستشفى وخدمة أهالي المحافظة خلال جائحة كورونا، حيث تبين أثناء تفقد المستشفى، وجود 60 مريضاً بالقسم الداخلي، و7 مرضى بوحدة العناية المركزة، بينهم 5 على أجهزة التنفس الصناعي، ويوجد مكان متاح لإضافة 23 سرير عناية متوسطة.

وتم الاجتماع بإدارة المستشفى، لبحث الاحتياجات المطلوبة، وهي توفير 20 سرير عناية، و23 "مونيتور"، و100 اسطوانة، و40 منظم اسطوانة، لتشغيل القسم الداخلي على أسطوانات مباشرة، و تشغيل العناية المتوسطة على شبكة الأكسجين، بتكلفة تقديرية تصل إلى 500 ألف جنيه، على أن يتم شراء الاحتياجات حسب الأولويات، طبقاً لما يتم توفيره، والتشغيل الفوري خلال أيام.

كما عقدت الدكتورة هناء سرور اجتماعاً مع الدكتور المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث سبل التعاون لإنهاء المشروعات المتوقفة وخدمة المواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

والتقت كذلك مع المهندس علاء عزت سعود، وكيل وزارة الري بمحافظة المنوفية، لمتابعة المشروع القومي لتبطين الترع، وإدارج قرى مركزي الشهداء وأشمون بالكامل ضمن المشروع القومي " حياة كريمة"، حيث أكد وكيل وزارة الري أنه تم تبطين جانبي الترع لمسافات إجمالية تبلغ 90 كيلومترا.

وعقدت مساعد وزير الصحة اجتماعاً مع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، لبحث سبل التعاون بتقديم قوافل طبية وثقافية وتوعية، ودعم المتفوقين والطلاب غير القادرين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري بين مجلس الجامعة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية.