بعد انتشار الفيروسات بها: 50٪ نسبة النافق بمزارع الدواجن و90٪ منها لا تطبق الأمن الحيوي

أكد ماجد عثمان، أحد مربى الدواجن، انتشار النافق بمزارع الدواجن بنسبة تتخطى 50% على مستوى الجمهورية نتيجة انتشار العديد من الأمراض الفيروسية، موضحاً أنه يتم التخلص من النافق من خلال إلقائه بالترع والمصارف أو بيعه لمصانع المركزات أو قيام البعض بحرقها، موضحاً أن ارتفاع النافق بالمزارع عمل على انخفاض الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض العرض بالسوق، مؤكداً عدم وجود رقابة على المزارع و90% منها لا تقوم بتطبيق الأمن الحيوى لعدم وجود تمويل يسمح لهم بتطوير مزارعهم نتيجة الاشتراطات التعجيزية التى وضعتها البنوك أمام صغار المربين لإمكانية حصولهم على قرض الـ5% الذى يعلن عنه باستمرار.

"عتمان": لا يوجد مُربٍ واحد استفاد من قرض 5% نتيجة الشروط التعجيزية.. ولا نستطيع تطوير المزارع

لافتاً إلى عدم استطاعة أى من صغار المربين الحصول على القرض نتيجة عدم توافر الضمانات التى طلبها البنك وأهمها ترخيص المزرعة لمدة لا تقل عن أربعة أعوام وهو غير موجود حيث إن ترخيص المزارع مؤقت لمدة ثلاث سنوات فقط، مؤكداً أن من يستفيد بالقرض الكيانات الكبيرة فقط.

من جانب آخر شدد الدكتور سمير الشافعى، استشارى أمراض الدواجن، على خطورة عدم تطبيق الأمن الحيوى بالمزارع الذى أدى إلى زيادة النافق لمئات الأطنان يومياً، بالإضافة لمعامل التفريخ التى يتم التخلص منها بشكل خطير حيث يتم إلقاؤها بالترع والمصارف التى تكون محملة بالعديد من الأمراض والتى تنتقل إلى المزارع السليمة حيث تمثل قنبلة بيولوجية، مطالباً بضرورة التخلص من النافق بشكل صحى وآمن وتشديد الرقابة على كيفية التخلص منها، بالإضافة إلى خطورة نقل السبلة بين المحافظات حيث يتم نقلها بشكل عشوائى غير آمن يعمل على انتشار الفيروسات بين المحافظات.

ويؤكد الدكتور مصطفى بسطامى، استشارى أمراض الدواجن وعميد طب بيطرى أسبق، وجود مشكلة كبيرة تواجه السوق المحلية الفترة المقبلة فى توافر الدواجن للمواطنين نتيجة لخروج العديد من الصناعة وعدم استطاعتهم الاستمرار فيها نتيجة للخسائر المستمرة التى يتعرضون لها منذ عدة أشهر نتيجة انخفاض الأسعار.

"بسطامي": انتشار الأوبئة وخروج صغار المربين من المنظومة كارثة تواجه السوق المحلية الفترة المقبلة

لافتاً إلى أن المزارع التى لديها القدرة على الاستمرار تعمل بنصف طاقتها، بالإضافة لانتشار الأمراض الفيروسية بالمزارع، مما أدى إلى نفوق العديد منها، مطالباً بضرورة وجود لجنة مشكلة من «وزارة الزراعة واتحاد منتجى الدواجن والتموين» وتحديد سعر البيع طبقاً للتكلفة شهرياً مع تحديد هامش ربح حتى يستطيع المربى الاستمرار، مؤكداً وجود معاناة شديدة تواجه المربين وخروج العديد من الصناعة.