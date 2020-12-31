القليوبية تسجل 65 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة بـ29 إصابة جديدة، يليه في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 10 حالات، فيما سجلت مدينة العبور وقها صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11291 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 831 حالة إصابة، والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 705 حالة، وبنها 3451 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1183 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1271 حالة، وشبين القناطر 793 حالة، وطوخ 1402 حالة، وقليوب 762 حالة، ومدينة قها 67 حالة، وكفر شكر 644 حالة إصابة

فيما كشف مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها، أن المستشفى استقبل 18 طفلًا، أثبتت الأشعة المقطعية والتحاليل إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص الطابق الثانى بالمستشفى كعزل صحى للأطفال دون 15 عامًا.

وكشف المصدر، أنه تم حجز طفلين فقط حتى الآن بالمستشفى، فيما تم صرف بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لـ16 طفلًا مع عزلهم منزلياً، حيث تم تسجيل بياناتهم للتواجد والمتابعة مع ذويهم من قبل فريق المتابعة بالمستشفى مدار اليوم.

وأوضح المصدر، أن أعمار الحالات التى تم استقبالها حتى الآن تتراوح ما بين 6 شهور وعامين و5 سنوات، حتى 16 عامًا.

وكان مصدر طبى بمستشفى الاطفال التخصصى ببنها قد قال إنه تم تخصيص الدور الأول بالمستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، على أن يكون به مكان مخصص للفرز وآخر للعزل، وباقي الطوابق للحالات العادية، وفي حال تزايد أعداد الإصابات ربما يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات.

​وأشار المصدر إلى استقبال حالة واحدة لطفل مشتبه في إصابته بالفيروس، ويخضع للفحوصات الطبية حاليًا.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية تخصيص 13 مستشفى على مستوى المحافظة بخلاف 5 مستشفيات أخرى غير تابعة لمديرية الصحة بالقليوبية، استعدادًا للموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقالت فى بيان لها، أن المستشفيات التي خُصصت للكشف على مصابى كورونا وعزلهم بالقليوبية هى مستشفيات كفر شكر المركزي، وطوخ المركزي، وحميات بنها، وطوخ والقناطر الخيرية المركزي، وشبين القناطر المركزي، والخانكة المركزي، وصدر المرج، وناصر العام، وبهتيم المركزي، وأبو المنجا والخصوص المركزي، وقها للحجر الصحي، بجانب مستشفيات التأمين الصحي ببنها، والنيل بشبرا الخيمة، وقليوب التخصصي، والأطفال التخصصي، وبنها وبنها التعليمي.