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بث مباشر.. خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ ببورسعيد

كتب:

محمد عزالدين
11:48 ص | الجمعة 01 يناير 2021
صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشاطئ بمدينة بورسعيد.

الحضور

ويحضر شعائر صلاة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر الحريزي، مدير أمن محافظة بورسعيد، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ جمال عواد، مدير أوقاف بورسعيد.

تعليمات الأوقاف

وشدت الأوقاف على ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة.

وتشدد الأوقاف على جميع المساجد والمصلين الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا والتزام ارتداء الكمامات وإحضار المصليات الخاصة بهم.

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