القصة الكاملة لوفاة طبيب الأزهر: أصيب بالفيروس من شقيقه

طغت عبارات الرثاء على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في دمياط، تنعي الدكتور عمرو سرحان مدرس الجراحة بكلية طب الأزهر، إثر وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

يقول الدكتور محمد أبو الخير زميل الفقيد إن الراحل كان يمارس عمله قبل إصابته في نوفمبر الماضي و منذ ذلك الحين دخل العزل: كنا نتابع معه لحظة بلحظة وحينما بدأت تشتد الأعراض عليه تم حجزه بمستشفى الأزهر الجامعي ولكن شاء القدر أن تسوء حالته و يتوفاه الله كما كان شقيقه مشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

ويصفه أبو الخير بأنه رافق الرحل منذ عام 2004 حينما جاء للعمل بمستشفى الأزهر، نائبًا تحت إشرافه، وحصل على الدكتوراة وأصبح مدرسًا بقسم الجراحة: لم أر منه إلا التواضع و الأخلاق الحميدة.

الدكتور عاطف وهدان الطبيب المعالج للحالة ومدير الطوارئ بمستشفى جامعة الأزهر يقول إن الدكتور عمرو كان يعاني من مشاكل في القلب حيث سبق وأجرى عملية تركيب دعامات في القلب، وأصيب بالعدى بعد إصابة شقيقه وفي بداية إصابته عرض عليه حجزه بمستشفى الأزهر مقر عمله، وحينها رفض مؤكدا أنه سيبدأ تناول العلاج في العزل المنزلي، وبعد مرور نحو 3 أو 4 أيام بدأت تشتد عليه الأعراض فجأة فجرى حجزه بالمستشفى وظل لمدة أسبوعين على جهاز التنفس الصناعي بالمستشفى و لكن شاء القدر أن يتوفاه الله بعدما توقف قلبه .

و نعاه الدكتور أحمد سلامة صيوح، الذي زامله في مستشفى دمياط العسكري والأزهر الجامعي مشيرا إلى أنه كان طيب اللقلب بشوش الوجه رحيما بالبسطاء.

و كان الشقيق الأكبر للدكتور عمرو سرحان توفي في 25 نوفمبر الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ليلحق به شقيقه الأصغر الدكتور عمرو سرحان مدرس الجراحة بكلية طب جامعة الأزهر و جراح الجهاز الهضمي و المناظير و جراحة الأورام.