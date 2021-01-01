أستاذ مناهج: الامتحانات لن تعتمد على كتاب المدرسة وستكون قياسا للتعلم

علق الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، على قرارات وزارة التربية والتعليم بتأجيل امتحانات الترم الأول، قائلا إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى للحفاظ على الثروة البشرية، وصحة الطلاب المصريين وهي ليست قرارات ارتجالية، بل صادرة عن تخطيط مستقبلي للتعليم، والحرص على عدم إلغاء الدراسة أو حذف مناهج، وتدريب الطلاب على أنماط الأسئلة.

«شحاتة»: المتعلم أصبح مستقلا ويجمع المعلومات من مصادر متنوعة

وأضاف «شحاتة»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «EXTRA NEWS»، أن المتعلم أصبح مستقلا ويجمع المعلومات من مصادر متنوعة وليس الكتاب المدرسي فقط، والطالب انتقل من الحفظ للتفكير والتفسير والتعليل، كما أن الامتحانات لن تعتمد على الكتاب المدرسي، وعصر الدروس الخصوصية انتهى ونظام امتحانات الكتاب المدرسي انتهى.

عايشين ثورة تعليمية والدراسة ليست للحفظ

وأشار إلى أن قرارات وزارة التعليم، أمس، تشمل جميع المدارس الحكومية واللغات واليابانية، وبالمثل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، «عايشين ثورة تعليمية تخلق جيلا مالكا لإمكانيات سوق العمل»، لافتا إلى أن الهدف من دراسة الطالب لمادة معينة، ليس الحفظ فقط، بل التعليل والتفسير وحل المشكلات، موضحا أن الامتحان سيكون خلاصة لناتج التعلم.

التعليم أصبح يعتمد على المتعلم

وأكد أن التعليم أصبح يعتمد على المتعلم وقدراته في جمع المعلومات، موضحا أن منصة «مصر للتعليم» تحتوى على كافة البرامج والخطط الذكية في عرض البرامج، وسهولة ويسر في الشرح، بالإضافة إلى شرح مفصل لأنماط الأسئلة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتأجيل الامتحانات بسبب تفشي فيروس كورونا، خاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى 2020-2021، ولن يسير القرار على العام الدراسي بأكمله، مشيرا إلى أن الوزارة ستضع سيناريوهات عديدة للتعايش مع فيروس كورونا واستكمال العام الدراسي الجديد وعقد الامتحانات حضوريا بالمدارس.