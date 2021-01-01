مواطنو طور سيناء يلتزمون منازلهم: الشواطئ والحدائق بدون رواد

شهد كورنيش مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، غياب تام للمواطنين في أول أيام السنة الميلادية، التزاما بقرارات محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما انتشر رجال الشرطة بطول الكورنيش لتأمين الكورنيش تحسبا لوجود أي تجمعات.

فيما خلت الشواطئ والميادين والساحات والحدائق والمتنزهات العامة بالمدينة من المواطنين، مما يعكس التزام ووعي المواطنين بالإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت شوارع مدينة طور سيناء حالة من الهدوء التام وانتشار رجال المرور في الشوارع الرئيسية والميادين، لتسير حركة سير السيارات، وضعت إدارة المرور بالمدينة، حواجز مرورية، على جميع مداخل ومخارج الكورنيش وعدم السماح بانتظار السيارات به، مع توفير المسارات البديلة.

وكلف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن والأحياء، بمتابعة غلق الحدائق العامة بالتنسيق مع الشرطة، ومنع التجمعات على الكورنيش وممشى أهل مصر.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى رفع حالة الاستنفار الأمني ونشر دوريات ثابتة ومتحركة وأفراد أمن سريين بجميع المدن وأماكن المتنزهات وعلى الكورنيش لمنع أي تجمعات خلال الفترة المقبلة حتى تمر أزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر.

وأكد المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى كافة مدن المحافظة، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة الفترة المقبلة، التي تنص على منع التجمعات ، كما تتضمن الإجراءات منع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد علي غلق الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة.

واشار إلى أنه تم توزيع 10 آلاف كمامة على كافة مدن المحافظة، لتوزيعها على العاملين بحسب معدل التوزيع بكل مدينة، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعزل الموظفين العائدين من اجازاتهم عزل منزلي لمدة 3 أيام بعد العودة للتأكد من سلامتهم قبل العودة للعمل.

وأكد أنه سيجرى توقيع غرامة فورية علي المنشآت والمطاعم والكافيهات المخالفة بالحد الأقصى لنسبة 50% غرامة قدرها 4 آلاف جنيه، إضافة إلى غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حالة تكرار المخالفة يجري مضاعفة مدة الغلق مع تنفيذ الغرامة، كما سيجري تطبيق غرامة فورية قدرها (50) جنيه على الأفراد الذين لا يرتدون الكمامة بداية من الأحد المقبل.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين بعدم إقامة الحفلات والمناسبات التي من شأنها حدوث تكدسات وتجمعات حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية، موضحًا أن الهدف من هذه الإجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.