«غرب شبرا» يحصل على «صفر إصابات» بكورونا رغم تسجيل 41 حالة بالمحافظة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، أول أيام العام الجديد، 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة، بعد أن سجل اليوم 17 حالة إصابة جديدة، فيما سجلت مدينة القناطر وشرق وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر «صفر إصابة» ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11332 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية عند الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 837 حالة إصابة، والعبور 183 حالة، والقناطر الخيرية 705 حالة، وبنها 3468 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1183 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1271 حالة، وشبين القناطر 793 حالة، وطوخ 1408 حالة، وقليوب 764 حالة، ومدينة قها 68 حالة، وكفر شكر 652 حالة إصابة.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مجدى ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، أن 16 صيدليا أصيبوا حتى الآن بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية للفيروسن منوها ان المصابين يخضعون جميعهم للعزل المنزلي، وجميعهم يتبع القطاع الخاص وليسوا بالمستشفيات.

وأضاف ثابت، بأن الصيادلة هم خط دفاع أول لمواجهة فيروس كورونا، حيث إن أي مريض يشعر بأي أعراض تعب يذهب إلى أقرب صيدلية له، ليأخذ المشورة الطبية.

وأوضح نقيب صيادلة القليوبية، أن هناك لجنة مشكلة بالنقابة لإدارة الأزمات تتابع الحالات المصابة من الصيادلة على مدار الساعة وحالاتهم الصحية واحتياجهم للأكسجين في حالة نقصه؛ ليتم توافر ما يطلبونه على الفور.