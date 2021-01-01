بريد الوطن.. اترك أثرا طيبا يتذكره أبناؤك من بعدك

لا تنادِ على ابنك بصفة سلبية عنده حتى لا تدعمها، ولا تشكُ منه دائماً للأصدقاء والزملاء والأقارب، ولا تقارن بينه وبين إخوته أو أقاربه أو أصدقائه، راعِ وجود فروق واختلافات بينهم، ولا يوجد أشخاص متناسخون أو متطابقون فى الفكر والذكاء والتصرفات، فلا داعى للمقارنات التى تؤذى نفسيته ويتسلل الحزن لابنك ويشعر أنه غير مقبول.

اعتنِ بنفسيته وادعمه وشجعه على الارتقاء وتطوير ذاته وعزِّز ثقته بنفسه، ولا توبِّخه وتعاقبه باستمرار، ولا تنتقده طوال الوقت وتظهر عيوبه، بل ركز على محاسنه واذكر صفاته الجميلة، وعامله بالتقدير والاحترام، وامدحه واشكره إذا فعل شيئاً جيداً، واعتذر له لو أخطأتَ فى حقه، أحِط ابنك بالعناية وبوقت كافٍ وممتع معه، علِّمه الثقة بالنفس وكيفية تكوين صداقات، وطريقة التحدث بلباقة واحترام الآخرين والتعامل معهم بأسلوب مهذب، وحسن الاستماع لهم عند الحديث حتى لو لم تعجبه طريقة حديثهم، علِّمه حرية التعبير عن رأيه وكيفية التحدث بثقة وتواضع واحترام الكبير، والابتعاد عن السخرية من الأصدقاء واستخدامه للكلمات الراقية المهذبة. علِّمه النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً للحفاظ على صحته، واحرص على الاهتمام بتنظيم وقته وتخصيص وقت للعب والإلكترونيات ووقت للمذاكرة ووقت للراحة، شجعه على الاهتمام بواجباته المدرسية.

فاطمة المصرى

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