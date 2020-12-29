بريد الوطن.. رقصة اللبلاب

يرقصُ اللبلابُ

عند شُرفة روحى

كلما هبَّت نسائِمُ

بوحك،

وينحنى الياسمينُ

مقبلاً شرودى،

يُجنُّ كونى

فيسمحُ للغيمِ

باحتضانِ برقَ

البدايات

مؤذناً بعزفِ أوركسترا

مطرِ اللقاء

لتهتزَّ صحارى خافقى

وتربتُ تُزهر

حيناً بعد حين،

على سبيلِ

التغيير

ماذا لو

منحتَ هذا الانثيال

السحرى،

فرصة التحقق

مرةً أخرى!

هبة محمد صفاء

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