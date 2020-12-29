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محمود مسلم

بريد الوطن.. رقصة اللبلاب

كتب:

بريد الوطن
10:29 ص | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

يرقصُ اللبلابُ

عند شُرفة روحى

كلما هبَّت نسائِمُ

بوحك،

وينحنى الياسمينُ

مقبلاً شرودى،

يُجنُّ كونى

فيسمحُ للغيمِ

باحتضانِ برقَ

البدايات

مؤذناً بعزفِ أوركسترا

مطرِ اللقاء

لتهتزَّ صحارى خافقى

وتربتُ تُزهر

حيناً بعد حين،

على سبيلِ

التغيير

ماذا لو

منحتَ هذا الانثيال

السحرى،

فرصة التحقق

مرةً أخرى!

                                    هبة محمد صفاء 

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