بريد الوطن.. يا نواب المنصورة.. اتحدوا

انتهت انتخابات البرلمان المصرى بعد جولة الإعادة، التى شهدت منافسة شرسة للحظات الأخيرة بمدينة المنصورة بين 4 من المرشحين، وأسفرت النتيجة عن فوز كل من الحاج وحيد فودة، والأستاذ أحمد الشرقاوى بمقعدى البرلمان عن مدينة المنصورة، وكلاهما من أبناء حى الحوار العتيق، والذى كان لخمسين عاماً مضت هو حى النواب، وها هو يعود مجدداً لسابق عهده قبلة لأهل المنصورة، الذين يفدون إليه لحل مشكلاتهم، ولأن المنصورة كانت مدينة للجمال، وصحيح أن هناك الكثير والكثير من أجل عودتها لبريقها السابق، فهناك أيضاً فرصة ربما لا تتكرر كثيراً أمام نائبى المنصورة «فودة والشرقاوى» فى أن يتحد كلاهما معاً، وأن يضع كل منهما يده فى يد الآخر من أجل المنصورة، خاصة أن كلاً منهما له من الأفكار والإرادة والنوايا الطيبة ما يجعله لن يفكر كثيراً فى إقامة جسر من التعاون بينهما، ربما يكون هناك من يعمل على وضع ألغام من التصريحات المسمومة لإفشال أى تقارب بينهما، ولكنى أثق فى خبرة كليهما، والتى أهلتهما لحصد ثقة شعب المنصورة، وما أجمل أن يكون للمنصورة نائب بحجم وحيد فودة، وخبرات السنين ونائب بحجم الأمل كأحمد الشرقاوى، هذه ربما تكون أمنية مواطن يحمل أمنيات آلاف المواطنين من المنصورة فى أن يرى بلاده تصنع الفارق بين كل المحافظات بنائبيها.

محمد الطرابيلى

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