بريد الوطن.. ساعدني في تنفيذ الحكم الصادر ضد طليقي يا وزير الداخلية

أنا سيدة مطلقة حصلت على حكم تبديد ضد طليقى منذ يناير 2018، غير أنى لم أستطع تنفيذ الحكم منذ ذلك التاريخ حتى الآن، مع العلم أن طليقى حصل على عفشى، وكل ما حوته قائمة المنقولات التى بحوزتى، وأعيش وبناتى دون عفش فى المكان الذى انتقلنا للإقامة به، ورغم أن طليقى لم يعارض الحكم، فإننى لم أتمكن من تنفيذه مع علمى التام بمكان سكنه، قدمت عدداً من الشكاوى فى عدة جهات، ولكنى لم أشاهد أى تحرك، وأكثر ما يؤرقنى أن يسقط الحكم على طليقى، وأضطر أن أرفع دعوى جديدة، أناشد السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التدخل من أجل تنفيذ الحكم الصادر على زوجى قبل أن يضيع حقى.

ح. م. ب

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