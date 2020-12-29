بريد الوطن.. لنواب البرلمان «مبروك ومطلوب»

انتهت الإعادة لانتخابات البرلمان فى جميع المحافظات، وبعد تعيين السيد الرئيس نسبة الأعضاء التى كفلها له الدستور واكتمال غرفة البرلمان نتقدم باسمى وأرقى التهانى للفائزين فى هذه الدورة، أمنياتنا بنواب البرلمان فى دورته الجديدة أن يلبوا مطالب الشعب والوطن على أرض الواقع ليحسه ويلمسه المواطن البسيط والفقير كلٌ فى دائرته، وتحقيق أعلى درجات الحياة الكريمة للمواطن وحقوقه الإنسانية ومراعاة الظروف الاجتماعية لكل إنسان وأن يتعامل النواب مع المواطنين دون تحيز للبعض وترك الآخر «المحسوبية وحظوة المقربين لهم»، كما أن المواطن يحتاج الأخوة الإنسانية فى الظروف المعيشية، فلابد أن يبدأ برنامجهم بسن قانون جديد خاص بأصحاب المعاشات وزيادة المعاش مالياً للضعف لتوفير حياة كريمة لهم، حتى لا يخرج بعضهم يتلمس ويستعطف من يشغله فى أى عمل لمواكبة ظروف المعيشة، وخاصة هناك ظروف تحول عن عدم تشغيلهم مثل كبر السن والأمراض المزمنة والأوبئة التى على ساحة العالم، ووجود شرائح من الشباب تزاحم سوق العمل ومراعاة أن أصحاب المعاشات عندهم التزامات كثيرة ولديهم أبناء منهم بمراحل التعليم ومنهم فى سن زواج ويحتاج مساعدة آبائهم.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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