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محمود مسلم

بريد الوطن.. عشم

كتب:

بريد الوطن
10:01 ص | الإثنين 28 ديسمبر 2020
ما تتعشمش بزيادة

ما تتعشمش بزيادة

ما تتعشمش بزيادة

ما تتعلقش بمشاعر

هتخلص برضه كالعادة

ما تتشعلقش ع الدخان

ولو حسيت هواك عيان

ما تحلمش إنه يتراضى

ساعات الحب لو يمرض

فقتله ضرورة وعبادة

ما تستناش ف يوم يشفى

مفيش للحب مستشفى

حانوتى العشق مش ممكن

هيفتح للهوى عيادة

                                                               نجلاء نعيم

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