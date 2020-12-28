بريد الوطن.. عشم

ما تتعشمش بزيادة

ما تتعلقش بمشاعر

هتخلص برضه كالعادة

ما تتشعلقش ع الدخان

ولو حسيت هواك عيان

ما تحلمش إنه يتراضى

ساعات الحب لو يمرض

فقتله ضرورة وعبادة

ما تستناش ف يوم يشفى

مفيش للحب مستشفى

حانوتى العشق مش ممكن

هيفتح للهوى عيادة

نجلاء نعيم

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