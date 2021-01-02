«ختامها نفط».. مصر تودع 2020 بـ 12 اتفاقا بتروليا بـ 1.4 مليار دولار

على غرار القول القرآني الشائع «ختامها مسك»، كتعبير مستخدم للدلالة على النهايات السعيدة، ودعت مصر 2020 بتوقيع 12 اتفاقية بترولية مع أكبر الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحرين المتوسط والأحمر، باستثمارات بلغت 1.4 مليار دولار، لينطبق عليها القول بذلك «ختامها نفط» وهو ما يبشر باستكشافات واعدة في 2021.

ووقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، 9 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وذلك مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى، بحد أدنى استثماري يزيد على مليار دولار مستهدفة حفر 17 بئرا استكشافيا جديداً فى مناطق الامتياز بموجب الاتفاقيات الموقعة.

مصادر: الإعلان عن اكتشافات بترولية متوقعة الفترة القادمة

الاتفاقيات التسع الجديدة تأتى من بين 12 اتفاقية جديدة نجحت الوزارة فى إبرامها خلال فترة جائحة كورونا بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.4 مليار دولار وتستهدف بموجبها حفر 23 بئراً فى 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط و 3 مناطق بالبحر الأحمر، ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقيات الثلاث الأخرى خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقالت مصادر بقطاع البترول في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الـ 12 اتفاقية الجديدة تجدد الأمال بشأن دفع نمو القطاع وتحقيق استكشافات مبشرة من مناطق ذات احتمالات بترولية واعدة خلال السنة الجديدة، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري في نهاية الأمر.

وأضافت المصادر أن إعلان الوزارة عن الاتفاقيات الجديدة دليل على تسابق الشركات العالمية على الاستكشاف والتنقيب في مصر، وهو ما يمنح القطاع سمعة دولية جديدة، خاصة في ضوء ما تحقق الفترة الماضية من اكتشافات، كان آخرها كشف شركة إيني الإيطالية في الصحراء الغربية قبل أيام.

وبحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، الجمعة، تشمل الاتفاقيات التسع الموقعة، 7 اتفاقيات لكل من الشركة القابضة للغازات الطبيعية، الأولى مع شركة إكسون موبيل الأمريكية للبحث فى منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار ومنحة توقيع 7 ملايين دولار وحفر 3 آبار، والثانية مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول المصرية للبحث فى منطقة شمال سيدى برانى بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 70 مليون دولار ومنحة توقيع 4 ملايين دولار وحفر بئر استكشافية، أما الاتفاقية الثالثة مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول المصرية للبحث فى منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 110 ملايين دولار ومنحة توقيع مليونى دولار وحفر بئرين.

كما تضم الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية رابعة مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول للبحث فى منطقة شمال الضبعة بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 70 مليون دولار ومنحة توقيع 4 ملايين دولار وحفر بئر استكشافية، واتفاقية خامسة مع شركة إكسون موبيل الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول للبحث فى منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 263 ملايين دولار وحفر 3 آبار.

أما الاتفاقية السادسة، بحسب بيان الوزارة، فتم توقيعها مع شركة بى بى البريطانية وشريكتها ثروة للبترول للبحث فى منطقة شمال السلوم البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 59 مليون دولار ومنحة توقيع مليون دولار وحفر بئر استكشافية، والاتفاقية السابعة مع شركة توتال الفرنسية وشركائها شل وكوفبيك الكويتية وثروة للبترول للبحث فى منطقة شمال رأس كنايس البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 115 مليون دولار ومنحة توقيع مليونى دولار وحفر بئرين.

كما ضمت الاتفاقيات التسع، اتفاقيتين لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، الأولى مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول المصرية للبحث فى القطاع رقم 1 بالبحر الأحمر باستثمارات حدها الأدنى 110 ملايين دولار وحفر بئرين، والاتفاقية الثانية مع شركة شل العالمية وشريكتها ثروة للبترول للبحث فى قطاع رقم 3 بالبحر الأحمر باستثمارات حدها الأدنى 103 ملايين دولار وحفر بئرين، بحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية.