أديب: مش هيجي أسوأ من 2020 إلا لو نزل تنين وديناصور

توقع الإعلامي عمرو أديب، ان يكون هذا العام أفضل من الذي سبقه، مشيرًا إلى أن عام 2020 كان صعبًا للغاية بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد: «لا يمكن السنة دي هتبقى أسوأ من السنة دي، مش هييجي أسوأ من السنة الماضية، سنة لم تتكرر منذ 120 سنة، لازم يجيلنا التنين والديناصور عشان تبقى أسوأ».

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «mbc مصر»: «السنة دي هتبقى أحسن بكتير من السنة اللي فاتت، الاقتصاد هيرجع يتحسن والناس هتاخد اللقاح والدراسة ستنتظم والحياة ستعود إلى طبيعتها اللي مكنتش عجبانا، كان عندنا بَطَر، لكنه بعد كدة هيقدر النعمة اللي ربنا إدهاله».

وتابع: «هنبقى عاوزين نحضن حد مش هنعرف، ولا هنعرف نشتغل ولا نسافر ولا هنعرف نقابل أجدادنا، وكل ده لما هيرجع هترجع الإنسانية، كنا محرومين من إنسانيتنا، خطي برجلك اليمين وخش بالنية إن السنة دي هتبقى أحلى من السنة اللي فاتت، ولا أتذكر أن هذا البلد كان عنده مصائب في عام 2020، بالرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا والضغط الاقتصادي، لكننا لم نعش المصائب التي عاشتها مجتمعات أخرى، كورونا كانت خفيفة».

أعراض 2020 على مصر كانت خفيفة مثل كورونا

وأوضح: «أعراضها كانت خفيفة، وإن شاء الله في عام 2021 تزول الأعراض وتتحسن الأحوال ويرجع الناس لآدميتها ونقدر قيمة إننا نقابل الناس ومش خايفين على اللي حولنا وعلى نفسنا».

وأردف: «الناس بتوع عقار فايزر قالوا إن العقار سيكون فعالا بعد 9 أسابيع من الحصول عليه، وده مسألة صعبة جدًا لأن فيروس كورونا قوي جدًا، وإحنا الجيل اللي شاف كل حاجة، شفت حروب وكوارث وكل حاجة وشفت الوباء، يعني الناس اللي كانوا في الإنفلونزا الإسبانية منذ 100 سنة دول اللي شافوا الكارثة، إحنا اللي بعدهم».