قرينة الرئيس: عشت أحداث الاختيار بكل تطوراتها ولما شوفتها كان ليها طعم تاني

أشادت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمسلسل "الاختيار" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي".

وقالت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc": "أسرتنا لما تكون مع بعض نتفرج على الحاجات في التليفزيون اللي بتيجي قبل الغداء أو قبل العشاء، لما يكون فيه فيلم حلو نتجمع ونشوفه، ده بيدينا طاقة إيجابية خاصة المسلسلات بتاعة زمان اللي كانت بتأثر فينا".

وتابعت: "كل المصريين كأسر زمان كانوا بيتجمعوا ويتفرجوا، زي ما حصل في مسلسل الاختيار، خلى الناس كلها تتجمع وتتابع ويعرفوا الدنيا ماشية إزاي".

وواصلت: "كل أحداث المسلسل عرفتها كلها بكل تطوراتها، بس لما الواحد يشوفها قدامه يبقى ليها طعم تاني".

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.