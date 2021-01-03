توجيهات جامعية بتذليل العقبات أمام الطلاب بشأن الدراسة عن بعد

شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على ضرورة متابعة تنفيذ نظام الدراسة أون لاين، وذلك بعد إقرار الحكومة تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، وذلك حتى انتهاء الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات أنه تم رفع غالبية المناهج والمقررات الدراسية على المنصات التعليمية، وهناك متابعة لحظية لعمل المنصات، وكذلك التشديد على تذليل العقبات تجاه الطلاب أثناء التعامل مع المنصات والإجابة على استفساراتهم.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن جميع المناهج الدراسية بمختلف الكليات موجودة على جميع المنصات التعليمية المختلفة سواء الموحدة (مايكروسوفت) أو المنصات الرئيسة التابعة للجامعة، مؤكداً أن العمل يسير دون رصد أي مشكلات تتعلق بشأنها، وهناك متابعة لحظية من قبل عمداء الكليات لخريطة عمل المنصة التعلمية وتفاعل أعضاء هيئة التدريس والطلاب عليها .

كح كحوأضاف لـ"الوطن"، أن مجلس الجامعة شدد على جميع العمداء بمتابعة عمل المنصة، و كذلك استمرار التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإجابة علن كل استفساراتهم، لافتا إلى أن العمل من خلال المنصات منضبط منذ انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري.

رئيس جامعة المنوفية: رفع 90% من المقررات الدراسية على المنصات التعليمية

وقال الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، إنه تم رفع 90% من المقررات الدراسية على المنصة المركزية للجامعة، وكذلك المنصة التعليمية الموحدة (مايكروسوفت)، مؤكداَ أن هناك تقرير يتم رفعه لرئاسة الجامعة أسبوعي عن مدى التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات التعليمية.

وأكد مبارك لـ"الوطن"، أن الجامعة ملتزمة بجميع قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعليق الدراسة وتحويلها إلى أون لاين، فضلاً عن التوجيهات بضرورة تذليل العقاب أمام جميع الطلاب أثناء التعامل مع المنصات التعليمية.