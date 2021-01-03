وفاة شاب قبل زفافه بأسبوع: كان رايح يودي دعوات الفرح لأهل عروسته

لقي شاب مصرعه، في حادث مروع، بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، قبل أسبوع من حفل زفافه، حيث كان يركب دراجة نارية ليقوم بتوزيع دعوات الفرح واصطدم بدراجة نارية أخرى، ولقي مصرعه على الفور.

وخيم الحزن على أهالي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعد وفاة أحمد تعيلب الذي كان يستعد لدخول عش الزوجية بعد أيام، وتحديدا في السابع من يناير الجاري، ولكن يبدو أن العام الجديد كان فاصلًا بينه وبين الدنيا، فقرر الرحيل وترك لأهله الحزن على فراقه.

يروي رمضان محمد تعيلب، ابن عم الشاب المتوفى، اللحظات الأخيرة لوفاته، قائلًا: «الأهالي بلغونا بوفاة أحمد، وكانت صدمة كبيرة لنا، لأن أحمد كان رايح عند أهل عروسته علشان يديهم كروت الفرح بتاعه»، مؤكدًا أن الحادث وقع بين دراجتين ناريتن أول أمس ولقي أحمد والطرف الثاني مصرعهما.

وأضاف «تعيلب» لـ«الوطن»، أن جميع أصدقاء «أحمد» ومركز الشهداء وقريته يعمهم حزن على وفاته، «لأننا كلنا عارفين بعض والكل بيعتبر أحمد زي ابنه»، مؤكدًا أنه كان يعمل سائقًا في إحدي المصانع الخاصة بالقاهرة، وجاء إلى القرية استعدادًا لحفل زفافه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، صورة الشاب «أحمد»، مطالبين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، حيث قال أحد أصدقاء الشاب، «إنا لله وإنا اإليه راجعون، عريس الجنة، صحبى توفى في حادث أليم على طريق الشهداء دراجيل، مات صحبي وهو بيدعي أصحابه وأصدقائه على فرحه، أمانه عليك ياللى تشوف المنشور ادعي له برحمه والمغفرة».

وقالت إحدي السيدات، «يا عيني عليك يا ابني ربنا يرحمك»، وقال أحد الشباب، «ربنا يرحمك يا احمد ويصبر أهلك علي المصيبة»، وقال آخر، مات وهو بيدعي الناس لفرحه، ربنا يفرحك في الجنة يا أحمد».