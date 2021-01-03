684 ألف جنيه إجمالي مبلغ التصالح على مخالفات البناء بأبورديس

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبورديس، بلغ 219 طلبا حتى الآن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله من رسوم 684118 جنيه.

وأوضح المحافظ، في تصريح له اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء يختلف بكل مدينة من مدن المحافظة، وتوجد نسبة وتناسب بين عدد سكان كل مدينة وعدد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن لجنة تلقي طلبات التصالح مع مخالفات البناء تستكمل أعمالها، بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح غلى ثلاثة أشهر، كما تتابع لجان المعاينة أعمالها على الواقع.

ومن جانبه، قال مبروك الغريني، رئيس مدينة أبورديس، إن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمدينة خلال الفترة الأولى للتصالح بلغ 20 طلب تصالح، جميعهم قاموا بتسديد رسوم المعاينة، وبلغت قيمة تحصيل رسوم فحص المعاينة لهم 10 آلاف جنيه، وبلغت قيمة سداد نسبة الـ25% 105 ألفا و277 جنيها.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريح له اليوم، أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت خلال الفترة الثانية وحتى اليوم بلغ 199 طلب، والرسوم التي جرى تحصيلها كفحص معاينة 90 ألف و250 جنيها، وبلغت قيمة سداد رسوم نسبة الـ25% 478 ألف و519 جنيه.

وأوضح رئيس المدينة، أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء في المرحلتين بلغ 219 طلب، وبلغ إجمالي قيمة التحصيل لرسوم المعاينة 100 ألف و250 جنيه، وجملة تحصيل نسبة الـ25% بلغت 538 ألف و868 جنيه، بإجمالي 684 ألف و118 جنيه.

وعن تقنين الأوضاع، أكد رئيس المدينة أنه جرى تقنين الأوضاع لعدد 32 حالة بعد موافقة الجهات المختصة على طلباتهم واستيفائهم لكافة المستندات المطلوبة منهم.