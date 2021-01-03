العبور وقها يسجلان «صفر إصابات» بكورونا في القليوبية

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأحد، 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة بعد أن سجل اليوم 26 حالة إصابة جديدة، فيما سجلت مدينة العبور وقها صفر إصابة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11392 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية عند الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 843 حالة إصابة، والعبور 183 حالة، والقناطر الخيرية 713 حالة، وبنها 3494 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1185 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1272 حالة، وشبين القناطر 795 حالة، وطوخ 1415 حالة، وقليوب 769 حالة، ومدينة قها 68 حالة، وكفر شكر 655 حالة إصابة.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى طوخ بمحافظة القليوبية، عن تعافيه من فيروس كورونا، بعد رحلة من المرض وحجزه ما يقارب 15 يوما بمستشفي قها للعزل الصحي.

وأشار مدير مستشفي طوخ، عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، إنه روحه كانت تلهث بالرحيل ونطق الشهادة، إلى أن من الله عليه مرة أخرى واستجاب لدعوات المقربين منه، وعادت روحه له مجددا.

وكان الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفي طوخ، قد أعلن إصابتة بفيروس كورونا، وحجزه بمستشفي العزل الصحي بقها.

فيما أعلن مستشفى قها للعزل الصحي إصابة 5 حالات من طاقم التمريض والعمال بينهم طباخ المستشفى بفيروس كورونا المستجد. وقال المصدر إن المصابين هم 3 من طاقم التمريض وفني كهرباء وطباخ، مشيرا إلى أنهم يتلقون العلاج داخل المستشفى.

وأشار إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة، وأن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى الحجر الصحي في قها يواصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.