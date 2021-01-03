مات أثناء توزيع دعوات فرحه.. مصرع عريس في حادث مأساوي قبل زفافه بأسبوع

خيمت حالة من الحزن على أهالي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعد وفاة أحمد تعيلب، الذي كان يستعد لدخول عش الزوجية بعد أسبوع، وتحديدا في السابع من يناير 2021، ولكن العام الجديد كان فاصلا بينه وبين الدنيا، فرحل وترك لأهله الحزن على فراقه.

يقول رمضان محمد تعيلب، ابن عم الشاب المتوفى، إن آخر ما فعله «أحمد» قبل رحيله إلى منزل أهل عروسته، كان صلاة العشاء، موضحا أنه كان مقل في كلماته في يوم رحيله، فكان لا يتحدث كثيرا، وكان هادئا، ويفكر كثيرا بشكل غريب آثار تعجب الجميع.

وأضاف «تعيلب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كتب الكتاب تم قبل أسبوعين، مؤكدا أن خبر وفاة «أحمد» نزل على الجميع كالصاعقة، خاصة وان أهل عروسته كانوا في صدمة كبيرة بعد وفاة زوج ابنتهم قبل دخلتها بأسبوع واحد، بينما زوجته مصدومه و«مش بتتكلم خالص».

وتابع، «أحمد كان رايح عند أهل عروسته علشان يديهم كروت الفرح بتاعه»، مؤكدا أن الحادث وقع بين دراجتين ناريتن أول أمس ولقى أحمد مصرعه، كما لقي الطرف الثاني أيضا مصرعه، موضحا أن أحمد كان يعمل سائق نقل في أحد الشركات الخاصة بالقاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في محافظة المنوفية، صورة الشاب أحمد، مطالبين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، حيث قال أحد أصدقاء الشاب، «إنا لله وانا اليه راجعون، عريس الجنة، صحبى توفى إثر حادث أليم على طريق الشهداء- دراجيل، مات صحبى وهو بيدعى اصحابه واصدقاؤه على فرحه، امانه عليك ياللى تشوف المنشور ادعيله برحمه والمغفره».

وقالت إحدي السيدات، «يا عيني عليك يا ابني ربنا يرحمك»، وقال أحد الشباب، «ربنا يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك علي المصيبة»، وقال آخر، «مات وهو بيدعي الناس لفرحه، ربنا يفرحك في الجنة يا أحمد».