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محمود مسلم

بريد الوطن.. أنا الأهلى

كتب:

بريد الوطن
07:56 م | الجمعة 01 يناير 2021
النادي الأهلي

النادي الأهلي

أنا الأهلى

أنا الأهلى بعرش النور

أقود النصر ليل يثور

يشق الصخر منتفضاً

ليهزم خصمه المقدور

هباء لم يضِع جهد

بقلب مجاهد منحور

هو استعداد كل نسور

وراء النصر حيث يدور

أنا الأهلى أشق طلاسم

المجهول يوم يفور

سأفتك بالخصوم وأحبس

الأنفاس بين صدور

وخصم حيثما يغتر

أقصف حلمه المنشور

فإن ترنى شموس الخلد

تدعونى لفخر قصور

ليفخر كل عشاقى

أزحت الدهر كل ستور

سأحصد كل أمنية

بفضل الله دون غرور

أحبك يا خطيب الشرق

والأخلاق دونك بور

سنفخر أنك الأهلى

شعار النصر وهو هصور

                                                                          عبدالناصر الكومى

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