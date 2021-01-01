بريد الوطن.. أنا الأهلى

أنا الأهلى

أنا الأهلى بعرش النور

أقود النصر ليل يثور

يشق الصخر منتفضاً

ليهزم خصمه المقدور

هباء لم يضِع جهد

بقلب مجاهد منحور

هو استعداد كل نسور

وراء النصر حيث يدور

أنا الأهلى أشق طلاسم

المجهول يوم يفور

سأفتك بالخصوم وأحبس

الأنفاس بين صدور

وخصم حيثما يغتر

أقصف حلمه المنشور

فإن ترنى شموس الخلد

تدعونى لفخر قصور

ليفخر كل عشاقى

أزحت الدهر كل ستور

سأحصد كل أمنية

بفضل الله دون غرور

أحبك يا خطيب الشرق

والأخلاق دونك بور

سنفخر أنك الأهلى

شعار النصر وهو هصور

عبدالناصر الكومى

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