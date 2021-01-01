بريد الوطن.. أنا الأهلى
كتب:
بريد الوطن
07:56 م | الجمعة 01 يناير 2021
النادي الأهلي
أنا الأهلى
أنا الأهلى بعرش النور
أقود النصر ليل يثور
يشق الصخر منتفضاً
ليهزم خصمه المقدور
هباء لم يضِع جهد
بقلب مجاهد منحور
هو استعداد كل نسور
وراء النصر حيث يدور
أنا الأهلى أشق طلاسم
المجهول يوم يفور
سأفتك بالخصوم وأحبس
الأنفاس بين صدور
وخصم حيثما يغتر
أقصف حلمه المنشور
فإن ترنى شموس الخلد
تدعونى لفخر قصور
ليفخر كل عشاقى
أزحت الدهر كل ستور
سأحصد كل أمنية
بفضل الله دون غرور
أحبك يا خطيب الشرق
والأخلاق دونك بور
سنفخر أنك الأهلى
شعار النصر وهو هصور
عبدالناصر الكومى
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