بريد الوطن.. مواجهة الفقر في المجتمع المصرى

ما يعانيه المجتمع المصرى والعديد من شعوب العالم من الفقر لا يقف عند قلة الموارد والحروب الأهلية الطاحنة التى تدور رحاها فى بلدان أخرى، واتساع رقعة الفقر واشتداد حدته، وانتشار «كوفيد 19»، واتساع مساحة الأمية، ونقص التعليم، وتدنى مستواه، واتساع المسافة بين الفقراء والأغنياء والاستغلال والنهب والفساد، كلها نقاط تُسهم فى ارتفاع حدة الفقر، ولذلك يجب السعى للتحرك على أسس أخلاقية لمحاربة الفقر، وتحقيق السلم العالمى، ومعالجة الفقر ليست حقيقة أخلاقية فقط بل ضرورة اجتماعية واقتصادية، بعد أن تحول مئات الملايين من البشر للعيش بالفقر المدقع، ومنهم فى عالمنا العربى والإسلامى، ونسبتهم عالمياً نحو 38% وبمصر 29%، وتلك المخاطر الواقعية التى تهدد الإنسان على وجه الأرض، بالإضافة إلى الأطماع العدوانية فى سرقة ونهب ثروات الشعوب الأخلاقية، بفعل السياسات العالمية، والسياسات العالمية تجيد فرض الحصار الاقتصادى، ونشر سياسة القهر والظلم والطغيان، هنا علينا إدراك قيمة التنمية البشرية للقضاء على الفقر والقضاء على الأمراض، والعيش بأمن وسلام.

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

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