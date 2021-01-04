بريد الوطن.. باب التوبة مفتوح دائماً

فى بعض الأحيان يضعف الإنسان ويرتكب مُحرمات كثيرة، ولكن من رحمة الله تعالى أن باب التوبة مفتوح لنا دائماً فى كُل مرةٍ نقع فى المعصية ونتضرع إلى الله بقلبٍ صادق أن يغفر لنا يفتح لنا الله باب التوبة، كما يقتدى المسلم بالنبى عليه الصلاة والسلام، الذى كان يتوب إلى الله تعالى دائماً، قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: «واللَّهِ إنِّى لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وأَتُوبُ إلَيْهِ فى اليَومِ أكْثَرَ مِن سَبْعِينَ مَرَّةً».

والتوبة ليست للمسلم فقط، إنما أيضاً لغير المسلم فى حال إن أراد أن يُسلم، فيبدل الله سيئاته حسنات، ويغفر الله له، لا بد أن يندم التائب عما مضى، وأن يتوب توبة نصوحاً، وأن يعزم عزماً صادقاً على ألا يعود للمعاصى.

من مقاصد سورة التوبة أن المسلمين يؤمنون إيماناً كاملاً بالله، وبأن كُل ما يصيبهم هو بعلم الله تعالى. إن التوبة هى الرجوع عن الشىء قبل التعمق به، والندم على ما فات، والعزم على ترك الذنوب وعدم الرجوع إليها، إذا استغفر الإنسانُ لربه بصدق قبِل الله توبته، فالتوبة النصوح هى التوبة الخالية من الخداع، إن الله غفور ورحيم بعباده، حيث ذكر النبى عليه الصلاة والسلام أن الاستغفار هو سيِّد الدعاء.

شهد محمد

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