بريد الوطن.. ظلال العمر
كتب:
بريد الوطن
08:29 م | الإثنين 04 يناير 2021
ظلال العمر
ظلال العمر
وكنا فى ظلال العمر نرتحل
فما بكى الدمع وما رحل
كنا نتمنى سقيا
فما شد الساقى وما حل
فكل القول شيئا
وقولك شيئاً آخر
مددت كفِّى إليك
كنت أريد عودا
وأى العود هو الآخر
ضحى محمد السلاب
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