بريد الوطن.. ظلال العمر

ظلال العمر

وكنا فى ظلال العمر نرتحل

فما بكى الدمع وما رحل

كنا نتمنى سقيا

فما شد الساقى وما حل

فكل القول شيئا

وقولك شيئاً آخر

مددت كفِّى إليك

كنت أريد عودا

وأى العود هو الآخر

ضحى محمد السلاب

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com