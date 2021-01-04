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محمود مسلم

بريد الوطن.. ظلال العمر

كتب:

بريد الوطن
08:29 م | الإثنين 04 يناير 2021
ظلال العمر

ظلال العمر

ظلال العمر

وكنا فى ظلال العمر نرتحل

فما بكى الدمع وما رحل

كنا نتمنى سقيا

فما شد الساقى وما حل

فكل القول شيئا

وقولك شيئاً آخر

 مددت كفِّى إليك

كنت أريد عودا

وأى العود هو الآخر

 

                                                   ضحى محمد السلاب

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