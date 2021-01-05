تركيب 300 بوابة إلكترونية بالسكة الحديد لمنع التزويغ من أجرة القطارات

تبدأ هيئة السكة الحديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، تركيب نحو 300 بوابة إلكترونية بالمحطات الرئيسية، ومنها محطة مصر برمسيس والجيزة وسيدي جابر والإسكندرية، لمنع التزويغ من دفع أجرة القطارات، ومحاصرة المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ الهيئة تعمل طول الوقت على إحداث منظوماتها الأساية لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أنّ البوابات الإلكترونية التي سيتم تركيبها في المحطات، ستعمل على منع تزويغ الركاب من دفع قيمة تذكرة القطارات.

وأوضح رسلان، أنّ هناك غرامات فورية يتم تطبيقها حاليا على المزوغين من تذكرة القطارات، وهي 50 جنيها للقطارات الروسية، و40 جنيها غرامة القطارات الـVIP، و30 جنيها غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي، و20 جنيها غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة «الدرجة الثالثة»، و10 جنيهات غرامة حال استقلال قطارات الضواحي، لافتا إلى أنّ الغرامات يتم تحصيلها بشكل فوري.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أنّ البوابات الإلكترونية التي سيتم تركيبها الفترة المقبلة ستساهم في إحكام السيطرة على مداخل المحطات كما الحال في محطات مترو الأنفاق، كما تمنع عبور أي راكب في اتجاه رصيف القطار دون أن يكون حاجز تذكرة بأي من وسائل حجز التذاكر، سواء شبابيك الحجز بالمحطات أو أبلكيشن الحجز الموجود على الموبايلات أو الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت.

وأضاف رسلان، أنّ حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات والقطارات مستمرة، مؤكدا أنّ الهدف من الحملات مواجهة تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا، كما أنّ أعمال تعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين تتم بصورة دورية.