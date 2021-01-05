خطوات الاشتراك في منصة «حصص مصر» لبث المناهج.. آخر يوم للتسجيل المجاني

بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي بـ تأجيل امتحانات منتصف العام بعد انتهاء إجازة نصف العام، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، عن طريق وسائل التعلم المختلفة مثل القنوات التعليمية مدرستنا 1، ومدرستنا 2، وبنك المعرفة المصري «المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg ومنصة LMS»، إضافة إلى منصة إدمودو ومنصة حصص مصر ومنصة البث المباشر.

وكانت الوزارة أشارت إلى أنّ التسجيل بمنصة حصص مصر متاح بشكل مجاني حتى اليوم، الثلاثاء الموافق 5 يناير، ومن المخطط أن تكون إحدى الخدمات المميزة التي تقدمها الوزارة، وذلك عن طريق الرابط الخاص بالمنصة من هنــــــا.

وتستعرض «الوطن» خطوات التسجيل بالمنصة على النحو التالي:

خطوات التسجيل في منصة حصص مصر

وحتى يمكنك الاستفادة من محتوى منصة «حصص مصر» يرجى التأكد من امتلاكك البيانات التالية:

- الحساب الإلكتروني للطالب المقدم من وزارة التربية والتعليم حساب الأوفيس 365، وإذا لم يتوافر الحساب الإلكتروني يرجى زيارة هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg.

- أدخل الرقم القومي الخاص بك كما مسجل في شهادة الميلاد.

- أدخل كود الطالب الذي يقدم من خلال وزارة التربية والتعليم إذا لم يتوافر يرجى الرجوع إلى المدرسة التابع لها.

- سيطلب منك رقم هاتف محمول متاح إضافة إلى بريد إلكتروني بديل.

- اضغط على كلمة إعادة تعيين كلمة المرور.

- بعد ملءئ البيانات المطلوبة ستظهر لك بيانات البريد الإلكتروني الخاص بك يرجى الاحتفاظ بها حتى تتمكن من التسجيل.

- اضغط على خيار إنشاء حساب.

- يمكنك الآن تسجيل الدخول على المنصة التعليمية.

تفاصيل المناهج الدراسية عبر منصة «حصص مصر»

الدروس متاحة من خلال فيديوهات مسجلة مسبقًا، وتزود الطلاب بدروس عالية الجودة تقدم لهم في مكان واحد كل ما يحتاجون إليه للتعلم وحل التدريبات والامتحانات التفاعلية، وتصاحب الدروس نماذج للأسئلة بعد كل درس ووحدة، وبعد كل نصف عام دراسي وفقًا لنظام التقييم الجديد بالإضافه إلى موارد التعلم الداعمة من بنك المعرفة المصري الذي يتمتع بأفضل مصادر تعليمية من كبار الناشرين الدوليين والوطنيين.

وتقدم المنصة المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية عبر الإنترنت، من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي، ويمكنك معرفة المناهج المتوفرة من خلال الروابط التالية

- الصف الأول الثانوي: https://www.hesas.eg/grade /1.

- الصف الثاني الثانوي: https://www.hesas.eg/grade /2.

- الصف الثالث الثانوي: https://www.hesas.eg/grade /3.

وأشارت المنصة إلى أنّه حال واجهتك مشكلة أثناء تسجيل حساب على المنصة التعليمية يمكنك التوجه إلى الرابط التالي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت ممكن https://moe-complains.emis.gov.eg.