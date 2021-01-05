قرعة علنية لتسليم 31 شقة لمستحقيها بمدينة الطور

شهد اللواء جمال عبد الرشيد، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إجراء القرعة العلنية لعدد 31 وحدة سكنية، وتوزيعها على مستحقيها بمدينة الطور.

جرت القرعة بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بمجلس مدينة طور سيناء، بحضور أحمد عبد العظيم، رئيس المدينة، وسكرتير المدينة، ومدير إدارة صندوق الإسكان بديوان عام المحافظة، وعدد من المواطنين مستحقي الوحدات السكنية.

وتعد هذه الوحدات ضمن استكمال المرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي لمدينة طور سيناء، وجرى من قبل إجراء القرعة لعدد 562 وحدة سكنية كاملة المرافق، وتتكون كل وحدة من ثلاث غرف.

وهنأ السكرتير العام المواطنين على الوحدات السكنية الجديدة، لافتاً إلى أن زير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكد خلال زيارته الأخيرة لمدينة الطور، أنه سيجري استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي على مستوى محافظات مصر، وستحظى محافظة جنوب سيناء بإنشاء 6 آلاف وحدة سكنية جديدة بكافة المدن.

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور، إنه جرى إنشاء 5664 وحدة سكنية بأحياء النصر والشروق، وجرى تسليمها للمستحقين في المرحلة الأولى.

وأكد أنه جرى إنشاء 242 منزلاً بدوياً بقرية "الجبيل"، للقضاء على العشوائيات بها، بواقع 120 منزلاً بقرية "الجبيل الجديدة 1"، و122 منزلاً بقرية "الجبيل الجديدة 2"، من ضمنها 62 منزلاً قابلاً للتعلية، وتصل مساحة المنزل 120 متراً مربعاً، ويتكون من صالة وغرفتين ومطبخ وحمام وحوش، كما تم أيضاً تسليم 120 منزلاً بدوياً بقرية "الوادي"، لمستحقيقها ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط المقررة.

وجرى إنشاء 9136 وحدة سكنية شاملة المرافق بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة تتخطى 1.5 مليار جنيه، إضافة إلى 2604 وحدات من صندوق الإسكان بالمحافظة، بتكلفة 450 مليون و612 ألف جنيه، فضلاً عن 2604 وحدة سكنية أخرى، و5524 وحدة سكنية تنفيذ وزارة الإسكان، بتكلفة 906 ملايين جنيه.