«الطيران» تهنئ عامليها بعيد الميلاد وتسيّر 30 رحلة دولية

هنأت قيادات وزارة الطيران المدني، بقيادة الطيار محمد منار عنبة، جموع العاملين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وحرصت الوزارة والشركات التابعة لها، على التأكيد على منح جميع العالمين إجازة لمشاركة الإخوة الأقباط في عيدهم.

وواصلت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، تسيير رحلاتها الجوية اليوم بمعدل 30 رحلة دولية إلى بغداد، وجدة، والرياض، وتونس، ولاجوس، وأبوجا، ونيروبي، وأبوظبي، والدمام، ولندن، وأمستردام، والشارقة، واسطنبول، ودبي، وباريس، والرياض، والمدينة المنورة، وفرانكفورت، وبودابست، وعمان، والبحرين، والخرطوم، وبيروت، وروما، وموسكو، وأثينا، وڤيينا، وأربيل، وأديس أبابا»، و14 رحلة داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوي، ليصبح إجمالي عدد الرحلات الجوية اليوم 50 رحلة جوية، تقل على متنها 5492 راكبًا من مختلف دول العالم.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، أمس الثلاثاء، 191 رحلة جوية، من وإلى عدة وجهات دولية وداخلية أقلت على متنها 22113 راكبًا.

سفر 95 رحلة جوية على متنها 1105 ركاب

وحسب مصادر مطلعة بالمطار، غادر المطار أمس 95 رحلة جوية أقلت على متنها 1105ركاب إلى عدة وجهات دولية منها لندن، وباريس، وأسطنبول، وفيينا، وأديس أبابا، وموسكو، وروما وفرانكفورت، وإنجمينا، ولاجوس، وأبوجا، وبغداد، وبيروت، وأبوظبى، ودبي، والشارقة، والبحرين، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، وأثينا، ورأس الخيمة، وعمان، ونيروبي، وهوانزو، وأربيل، ودوالا.

استقبل المطار 96 رحلة على متنها 11108 ركاب قادمين من عدة وجهات دولية مختلفة منها تورنتو، وفرانكفورت، ولندن، وباريس، وروما، وفيينا، وموسكو، وأسطنبول، وأديس أبابا، وعمان، وجده، والمدينة المنورة، ودبي، وأبوظبى، وبيروت، وأثينا، وأربيل، ومسقط، وإنجمينا، ولاجوس، وبيروت، وأبوجا، وبغداد، والخرطوم، والشارقة، والبحرين.

خفض 20% على رحلات مصر للطيران بمناسبة مونديال لليد

وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بنجاح تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري، والتي تعد أول بطولة عالمية تقام في ظل جائحة كورونا، وفي إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم التسهيلات اللازمة لضيوف مصر المشاركين في الحدث، أعلنت مصر للطيران الناقل الرسمي للبطولة، طرح تخفيض 20% على أسعار تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر، حسبما صرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.